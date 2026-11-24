Marvel presentó el tráiler final de Avengers: Doomsday, película que llegará a los cines el 18 de diciembre y que reunirá a varios de los personajes más poderosos de las páginas de los cómics: los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los héroes de Wakanda, quienes enfrentarán el colapso del multiverso a manos de Doctor Doom.

Dirigida por los hermanos Anthony y Joseph Russo, la cinta marcará el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, ahora como Victor Von Doom, uno de los villanos más emblemáticos, representado como el monarca de Latveria, cuyo objetivo es imponer el orden a la humanidad mediante la conquista mundial.

Asimismo, entre las principales revelaciones del adelanto destacan la aparición de Steve Rogers junto a Peggy Carter y su reencuentro con Bucky Barnes y Sam Wilson, figuras centrales del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), cuya historia conjunta gira en torno a la amistad, el legado del Capitán América y la defensa de la libertad.

Por otro lado, el avance muestra a los Cuatro Fantásticos llegando a la residencia del antiguo Capitán América, mientras Thor parece alcanzar un nuevo nivel de poder en la cinta de los hermanos Russo, ya que el tráiler lo muestra envuelto en una serie de rayos de energía dorados, en lugar de los azules que lo han caracterizado hasta ahora.

Los cómics que inspiran Avengers: Doomsday

En el tráiler final, Cíclope protagoniza uno de los momentos más significativos para los seguidores de los Hombres-X al pronunciar su emblemática frase: “A mí, mis X-Men”, en referencia al equipo de superhéroes ficticios que formaron una de las franquicias más reconocidas y exitosas de Marvel durante la Edad de Plata de los cómics.

A su vez, llamó la atención que por fin aparecieran en un avance las tres brujas de Latveria que acompañan a Doom, un misterioso trío cuyos integrantes se cubren el rostro por completo con máscaras aparentemente metálicas y que fue presentado mediante vestuarios individuales en la San Diego Comic-Con con la etiqueta “Latverian Witch”.

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Por lo tanto, el planteamiento de la película remite a las historias de “Nuevos Vengadores” y “El tiempo se acaba”, desarrolladas por el escritor estadounidense Jonathan Hickman entre enero del 2013 y octubre del 2015, en las que la colisión de universos paralelos amenaza con destruir la existencia de los héroes que conocemos hasta ahora.

Estos acontecimientos desembocan en la serie de cómics “Guerras Secretas” (diciembre del 2015), ilustrada por el animador croata Esad Ribić, en la que el Doctor Doom adquiere poderes extraordinarios y gobierna Battleworld, un planeta ficticio de Marvel Comics formado por fragmentos de distintas realidades y universos alternativos.

El debate en redes sociales

Todavía no se puede confirmar si Doomsday será mejor que Endgame, debido a que la película se estrenará en diciembre. Sin embargo, el debate ya está abierto entre una propuesta más oscura y un cierre de ciclo difícil de superar, que cuenta con un fuerte respaldo de la crítica y del público, lo que eleva el nivel de exigencia en la comparación.

No obstante, los hermanos Russo han adelantado que el tercer acto será lo opuesto al de Endgame, pues apostará por la supervivencia, la tensión y el terror en lugar de una celebración triunfal con portales, dado que plantea el colapso entre universos como antesala directa de Avengers: Secret Wars, que se estrenará el 17 de diciembre del 2027.