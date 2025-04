Asesor de Trump, Michael Waltz, en polémica por usar Gmail para hablar de posiciones militares y sistemas de armas

Según el periódico, un alto cargo del equipo del asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, utilizó Gmail para hablar sobre posiciones militares y sistemas de armas y el propio asesor recibió su agenda y otros documentos de trabajo en su cuenta de correo electrónico.

Waltz es blanco de críticas por haber incluido por error al redactor jefe de la revista The Atlantic en un chat el mes pasado en la aplicación de mensajería Signal para hablar de ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen.

El asesor y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otros altos cargos, utilizaron el chat para hablar sobre los detalles de los ataques aéreos sin saber que un periodista lo estaba leyendo.

La semana pasada, el asesor de seguridad nacional declaró en Fox News que asume la “plena responsabilidad” de la filtración.

“Yo creé el grupo; mi trabajo es asegurarme de que todo esté coordinado“, dijo.

CNN: The Washington Post reporting that Mike Waltz and his staff used personal Gmails for official government communications pic.twitter.com/nia4gdZg7x