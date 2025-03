“No bromeo, hay métodos para hacerlo”: Donald Trump sobre su posible tercer mandato en el 2028

El domingo 30 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está bromeando sobre la idea de intentar servir un tercer mandato al frente de la Casa Blanca e indicó que actualmente se encuentra “tanteando” la manera de evadir la prohibición constitucional para mantenerse en el poder.

“Mucha gente lo quiere. Básicamente, les digo que aún queda mucho por hacer, porque ya saben, es muy pronto en la administración de mi segundo mandato. Estoy centrado en el momento actual, pero no bromeo, se que hay métodos para hacerlo”, afirmó el republicano durante una entrevista con el canal de televisión NBC News.

De acuerdo con el magnate neoyorquino, cada vez hay más personas que le piden un tercer mandato, aunque para él, “de alguna manera es un cuarto mandato”, tomando en consideración que el mandatario aseguró que las elecciones presidenciales del 2020, cuando perdió contra el demócrata Joe Biden, “fueron totalmente amañadas”.

“No quiero hablar de un tercer mandato ahora porque, de cualquier forma que se le vea, aún falta mucho tiempo. Todos debemos disfrutar el ahora”, añadió Donald Trump, quien planea enfrentar la prohibición constitucional para mantenerse al frente de la nación norteamericana después de que expire su segundo mandato, en enero del 2029.

La Enmienda 22 en la Constitución de Estados Unidos establece que “no se elegirá a la misma persona para el cargo presidencial más de dos veces”. Este límite fue añadido en 1951, después de que el presidente Franklin D. Roosevelt fuera elegido en cuatro ocasiones consecutivas, de 1933 a 1945, hasta que falleció durante su cuarto mandato.

A su vez, ninguna persona que haya ocupado el cargo presidencial, o que haya actuado como mandatario “por más de dos años de un periodo para el cual fue elegida otra persona”, podrá ser elegida más de una vez para el cargo de presidente; según lo establece la vigesimosegunda enmienda, con el objetivo de evitar una posible monarquía.

“Esta es otra escalada en su claro esfuerzo por tomar el control del gobierno y desmantelar nuestra democracia. Si los republicanos del Congreso creen en la Constitución, se pronunciarán en contra de sus ambiciones para un tercer mandato”, mencionó Daniel Goldman, miembro de la Cámara de Representantes por el distrito de Nueva York.

“Cualquier intento de permanecer en el cargo plantearía dudas legales y se desconoce qué tan serio es sobre ir por ese camino. Sin embargo, sus comentarios reflejan el deseo de perpetuarse en el poder por parte de un presidente que ya violó las tradiciones cuando intentó revertir la elección que perdió”, añadió el político estadounidense.

Por su parte, el estratega político de extrema derecha estadounidense, Steve Bannon, le pidió al presidente que se postule nuevamente durante un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se llevó a cabo el pasado viernes 28 de marzo: “Nosotros queremos a Donald Trump en la campaña del 2028”, agregó.

“Estados Unidos lo necesita. El país va en la dirección correcta y, si no lo hace, probablemente demos un paso atrás”, subrayó Bannon durante el evento en la ciudad de Green Bay, Wisconsin. No obstante, hasta el momento, no existe ningún argumento legal creíble para que Trump pueda postularse para un tercer mandato en EE. UU.

Donald Trump on potentially running for a third term.



"We’ve got a long way to go—almost four years—but despite that, so many people are saying, ‘You’ve got to run again.’ Most importantly, they love the job we’re doing."



Would you like President Trump to run again in 2028? 🇺🇸 pic.twitter.com/bpBypAa7hf