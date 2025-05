Así es “El Palacio en el Cielo”, el lujoso avión de US$400 millones que Catar le regala a Trump

Durante la tarde del martes 13 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró molesto cuando los medios le preguntaron sobre las "implicaciones éticas" de aceptar una aeronave de lujo de un gobierno extranjero, considerando que el mandatario planea aceptar un lujoso avión de US$400 millones ofrecido por Catar.

Ante esta situación, el presidente estadounidense afirmó que “solo una persona estúpida rechazaría semejante oferta”, intentando descalificar las preocupaciones éticas en relación con el regalo catarí, debido a que su objetivo es utilizar este lujoso avión como nuevo Air Force One, la aeronave de la Fuerza Aérea que transporta al republicano.

Tras ser cuestionado, Trump dijo que el regalo de Catar será para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y no para él en lo personal, por lo que no lo utilizaría después de dejar el cargo. “El avión será retirado del uso militar y luego se entregará a su futura biblioteca presidencial”, añadió el neoyorquino durante la rueda de prensa.

“Creo que es un gran gesto por parte de Catar. Lo aprecio mucho. Nunca sería de los que rechazan ese tipo de oferta. Es decir, podría ser una persona tonta y decir que no quiero un avión gratis y muy caro. Pero me pareció un gran detalle”, agregó Trump, quien en diciembre del 2017 calificó a los cataríes de ser patrocinadores del terrorismo.

El gobierno de Catar le ofreció al presidente Donald Trump un Boeing 747-8, el jet privado más grande del mundo, para que el mandatario estadounidense pueda utilizarlo como Air Force One y se desplace en él durante los viajes oficiales, tomando en consideración que el actual avión presidencial lleva más de 40 años de servicio.

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, este jet privado está valorado en US$400 millones, pero será “un obsequio sin costo alguno por parte de Catar”, lo cual ha sido suficiente para que la administración del presidente Donald Trump reciba todo tipo de críticas de quienes califican este regalo como un soborno.

El Boeing 747-8 que Donald Trump planea aceptar fue construido en diciembre del 2015 y comenzó a volar con la división de la aerolínea Qatar Airways Company, la cual le presta diversos servicios a las familias reales y a otros altos cargos gubernamentales del país, ya que el lujoso avión tiene capacidad para 89 pasajeros y 14 tripulantes.

Según el medio norteamericano, la aeronave catarí “está completamente equipada con todo tipo de lujos y comodidades”, debido a que dispone de un dormitorio principal alejado del ruido de las turbinas, otra habitación para invitados, once cuartos de baño, cinco cocinas y una oficina privada, con sofás de gran tamaño con acabados de cuero.

BREAKING: Donald Trump boards the $400M luxury jet, that the Qatar government "gifted" him - for the first time. pic.twitter.com/chuNn8eyjJ

Conforme a lo expuesto por The New York Times, este avión está dividido en cinco salones, distribuidos en dos cubiertas conectadas por una escalera. La aeronave cuenta con 40 televisores, incluidos 10 de pantalla grande. Además, todos los alojamientos están equipados con alfombras de felpa, sofás de cuerpo completo y muebles dorados.

El diseñador de la decoración del Boeing 747-8, el francés Yves Pickardt, aseguró que el avión es realmente “el palacio en el cielo” y posteriormente confesó que no buscaba nada “excesivamente lujoso, con oro o diamantes” al momento de decorarlo, ya que solamente buscaba simplicidad, “la cual se ha convertido en el verdadero lujo”.

BREAKING: Anderson Cooper delivers a BRUTAL reality check to Trump about accepting a “free” luxury jet from Qatar. It will cost the American taxpayer at least $750 million for Trump to use. It is NOT free. Everyone needs to watch this clip. pic.twitter.com/Qa0337vrOV