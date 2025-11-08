Así fue como un tornado con vientos de 250 km/h destruyó viviendas y comercios en Brasil

Internacional

Así fue como un tornado con vientos de 250 km/h destruyó viviendas y comercios en Brasil

Las autoridades brasileñas declararon el estado de calamidad pública en Rio Bonito do Iguaçu, después de que un tornado arrancó techos de casas y comercios, volcó vehículos y dejó a cientos de heridos.

|

Vista aérea de Rio Bonito do Iguaçu tras el paso del tornado que dejó seis muertos y 750 heridos. Brasil declaró estado de calamidad pública. (Foto Prensa Libre: EFE)

Vista aérea de Rio Bonito do Iguaçu tras el paso del tornado que dejó seis muertos y 750 heridos. Brasil declaró estado de calamidad pública. (Foto Prensa Libre: EFE)

Al menos seis personas murieron y 750 resultaron heridas por un tornado que arrasó una pequeña ciudad del sur de Brasil y dejó un rastro de devastación sin precedentes en la región.

El tornado volcó autos y derrumbó viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14 mil habitantes, ubicada en el estado de Paraná.

El fenómeno meteorológico ocurrió al final de la tarde del 7 de noviembre y registró vientos de hasta 250 kilómetros por hora.

Residentes de Rio Bonito describieron el impacto súbito de un ventarrón acompañado de tormenta y granizo, que duró apenas unos minutos.

LECTURAS RELACIONADAS

Gobierno de Jamaica asegura respuesta "rápida y eficaz" tras el paso del huracán Melissa

Qué se sabe de los daños que provocó el huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití

chevron-right
El jaguar emerge de la vegetación y caza a un pizote frente a un grupo de turistas en Tikal. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video de Roel Contreras)

Jaguar sorprende a turistas en Tikal al cazar a un pizote en segundos; video capta el momento

chevron-right

Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?”, relató a una cadena local Roselei Dalcandon, frente a su negocio convertido en escombros.

La mujer acababa de salir de su tienda cuando ocurrió el tornado, pero su hijo había quedado allí solo.

“Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo); Dios lo salvó”, dijo.

Según el último balance del gobierno de Paraná, murieron seis personas.

Además, los bomberos y los servicios de salud de varios municipios cercanos han atendido hasta el momento a 750 personas heridas.

De ese total, nueve estaban graves y varias debieron ser operadas.

Una persona se encuentra desaparecida, mientras las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno estatal.

Ciclón extratropical

Otras ciudades de Paraná y de estados vecinos, como Santa Catarina y Rio Grande do Sul, también se vieron impactadas —aunque con menor fuerza— por fuertes vientos, tormentas y granizadas, debido a un ciclón extratropical que se desplaza por la región.

Este fenómeno meteorológico ocurre en vísperas de que la ciudad brasileña de Belém inicie, el 10 de noviembre, la COP30 sobre clima.

En el 2024, inundaciones inéditas golpearon la misma región sureña y dejaron más de 200 muertos y 2 millones de habitantes afectados en Rio Grande do Sul, una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país.

Expertos vinculan este evento extremo con el calentamiento global.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva informó que un equipo de ministros y expertos en desastres se dirige al lugar afectado por el tornado.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en el tornado (…) y ofrecer mi solidaridad a todos los afectados”, escribió el mandatario en sus redes.

Imágenes aéreas divulgadas por los bomberos muestran decenas de casas y comercios con los techos arrancados o completamente derruidas.

Las autoridades estiman que el 90% de Rio Bonito sufrió daños. Aún no hay cifras de desplazados.

“Es un escenario de guerra”, declaró el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

“La posibilidad de que haya más víctimas es grande. Infelizmente, ese tornado golpeó el perímetro urbano de la ciudad y cuando esos eventos ocurren en la parte urbana realmente el daño es muy grande, es muy letal”, advirtió el funcionario al portal G1.

Brigadas de rescatistas continúan las operaciones de búsqueda de víctimas en los lugares afectados, en especial en las infraestructuras más colapsadas.

Ayuda humanitaria

El gobierno de Paraná decretó el estado de calamidad pública en Rio Bonito do Iguaçu, lo que permitirá liberar recursos de forma inmediata para atender la emergencia.

Las autoridades habilitaron un refugio para acoger a damnificados en Laranjeiras do Sul, a unos 20 kilómetros de Rio Bonito do Iguaçu.

“Estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción“, anunció en X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de “peligro por tempestades” en Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, estados fronterizos con Argentina y Uruguay.

Debido al ciclón, las ciudades de Rio de Janeiro y São Paulo también incrementaron sus niveles de alerta por vientos fuertes y lluvias, y las autoridades pidieron evitar desplazamientos.

 

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Brasil Clima Fenómenos climáticos Tendencias internacionales Tornados 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS