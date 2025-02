Así funcionaría un posible acuerdo de alto al fuego en Ucrania

¿Cómo serían las conversaciones? ¿Quién participaría? ¿Qué aspecto podría tener un acuerdo? He aquí nuestra guía sobre las posibles conversaciones de paz en Ucrania.

El presidente Donald Trump dijo que quiere “llegar a un acuerdo” para “PARAR esta ridícula guerra” en Ucrania. Su llamada con el presidente Vladimir Putin, y una reunión programada para esta semana entre funcionarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudita, han aumentado las expectativas de que las negociaciones puedan finalizar tres años de enfrentamientos.

Pero, ¿cómo funcionarían esas conversaciones? ¿Quién participaría? ¿Cómo sería el acuerdo?

The New York Times ha informado sobre este tema desde las primeras semanas de la guerra en 2022, cuando Ucrania y Rusia mantuvieron conversaciones directas que no llegaron a un acuerdo de paz.

Para resumir lo que sabemos en este momento, ofrecemos una guía sobre las posibles conversaciones de paz en Ucrania.

En estos momentos, Ucrania tiene pocas opciones para revertir los recientes avances de Rusia en el campo de batalla. Eso significa que es probable que cualquier acuerdo implique dolorosas concesiones por parte de Ucrania, que podrían verse como una recompensa de Trump a la agresión de Putin. También significa que, casi con toda seguridad, Rusia impondrá condiciones duras.

Pero Putin puede tener sus propios incentivos para llegar a un acuerdo. La economía rusa corre el riesgo de sufrir una inflación galopante debido al enorme gasto en la guerra, mientras se estima que el ejército está sufriendo unas mil bajas o más al día. Y un acuerdo sobre Ucrania podría allanar el camino para una reducción de las sanciones occidentales.

Las conversaciones serían sumamente complicadas. Muchos dudan de que Putin negocie de buena fe, mientras que Europa y Ucrania temen que Trump caiga en la tentación de llegar a un acuerdo con el Kremlin por encima de ellos.

Sin embargo, Rusia y Ucrania avanzaron hacia un acuerdo la última vez que negociaron directamente, en la primavera de 2022. Y algunos expertos creen que es posible llegar a un acuerdo que satisfaga a Putin al tiempo que preserva algún tipo de soberanía y seguridad para Ucrania.

¿Quiénes participarán en las negociaciones?

El gobierno de Joe Biden trató de aislar diplomáticamente a Rusia y dijo que cualquier negociación sobre el destino de Ucrania tenía que implicar a los ucranianos. Trump rompió con ese planteamiento el 12 de febrero, cuando habló de Ucrania en una larga llamada con Putin y luego dijo que “informaría” de la conversación al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Ahora, Ucrania es la que parece aislada. Zelenski dijo que no había sido invitado a las conversaciones previstas para esta semana entre altos asesores de Trump y sus homólogos rusos en Arabia Saudita.

Los países europeos también podrían quedar excluidos, a pesar de que la ayuda total de Europa a Ucrania desde el inicio de la guerra, unos US$140 mil millones, es superior a la que ha proporcionado Estados Unidos.

Trump dijo que “probablemente” se reuniría pronto con Putin en Arabia Saudita. Catar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía ya han mediado entre Ucrania y Rusia en asuntos como el intercambio de prisioneros y la navegación en el Mar Negro.

Territorio

Ucrania ha dicho que nunca reconocerá ningún cambio en sus fronteras. Rusia no solo reclama aproximadamente el 20 por ciento del país que ya controla, sino también una franja de territorio ucraniano en cuatro regiones que no controla totalmente.

Un posible acuerdo: congelar los combates.

Rusia mantiene el control del territorio que ya ha capturado, pero deja de luchar por más. Ucrania y Occidente no reconocen formalmente la anexión rusa, aunque Rusia mantenga sus reivindicaciones territoriales más amplias. Un acuerdo podría estipular que las disputas territoriales se resolverán pacíficamente en algún momento en el futuro, por ejemplo, en 10 o 15 años, como propusieron los negociadores ucranianos para el estatus de Crimea en las conversaciones de paz de 2022.

Pero habría un obstáculo: Kursk.

Ucrania aún mantiene unos 518 kilómetros cuadrados de territorio en la región rusa de Kursk. Rusia ha rechazado la idea de que Ucrania pueda utilizar ese territorio como moneda de cambio en futuras conversaciones. Pero si las conversaciones se inician antes de que Rusia haya podido expulsar de allí a los soldados ucranianos, Ucrania aún podría encontrar la manera de negociar una retirada de Kursk a cambio de concesiones por parte de Rusia.

La OTAN y la UE

Aunque Ucrania quiere recuperar el territorio que Rusia ha capturado, también ha dejado claro que su futura seguridad es al menos igual de importante, lo que significa protegerse de una nueva agresión rusa.

Ucrania describe la pertenencia a la Otán como la clave de esta protección. Rusia describe la posibilidad de que Ucrania se una a la alianza como una amenaza existencial para su propia seguridad.

El gobierno de Trump ya ha dejado claro que espera que Rusia se salga con la suya en este tema.

Dejar abierta una vía para que Ucrania se incorpore a la Unión Europea, pero no a la Otán, podría presentarse como un acuerdo transigente. Antes de que fracasaran las conversaciones de paz de 2022, los negociadores rusos aceptaron incluir en el borrador del tratado una sección que decía que el acuerdo sería “compatible con la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea”.

Garantías de seguridad

En ausencia de la adhesión a la Otán, Zelenski ha propuesto el despliegue de 200 mil soldados extranjeros en Ucrania para salvaguardar cualquier alto el fuego. Los analistas dicen que Occidente no puede producir una fuerza tan grande. Keir Starmer, primer ministro británico, dijo el domingo que su país estaría dispuesto a enviar un número indeterminado de soldados de pacificación.

Pero Rusia quiere sus propias “garantías de seguridad” para asegurarse de que Ucrania no intentará reconstruir su capacidad militar y recuperar el territorio ocupado por Rusia. Quiere limitar el tamaño del ejército ucraniano y prohibir la entrada de soldados extranjeros en el país.

Eso se considera el aspecto más complicado de cualquier negociación. Un equipo de expertos dirigido por Marc Weller, profesor de derecho internacional de Cambridge especializado en negociaciones de paz, ha redactado un posible acuerdo que contempla un compromiso de ambas partes: el despliegue de una pequeña fuerza internacional de siete mil 500 efectivos, con personal de países aceptables, tanto para Rusia como para Ucrania, con el fin de mantener la paz en el frente.

La propuesta de Weller prevé sanciones inmediatas contra cualquiera de las partes si reinicia las hostilidades. Permitiría a Ucrania realizar ejercicios conjuntos limitados con otros países y cooperar con ellos en la producción de armas y el adiestramiento militar.

No habría despliegue permanente de soldados extranjeros, pero Ucrania podría acoger a un pequeño número de personal técnico. Y Ucrania aceptaría la prohibición de misiles con un alcance superior a 250 kilómetros.

La mecánica del alto al fuego

La durabilidad de la paz podría depender de los detalles de un acuerdo de alto al fuego.

Thomas Greminger, exdiplomático suizo que participó en la supervisión del alto al fuego en el este de Ucrania después de 2015, señala tres temas clave.

El primero es acordar la “línea de contacto” que separa el territorio ruso del controlado por Ucrania. A continuación, tendría que haber una “zona de retirada”, o de contención, entre las fuerzas opuestas, para evitar que los disparos o los malentendidos se conviertan en combate. En tercer lugar, dijo, tendrá que haber alguna forma de responsabilizar a ambas partes de las violaciones del alto el fuego.

El lenguaje de los acuerdos “podría ser muy técnico” en temas como la zona de retirada y el cumplimiento del alto el fuego, dijo Greminger, ahora director del laboratorio de ideas Geneva Center for Security Policy. Sin embargo, también dijo que ese lenguaje podría ser “bastante decisivo para que el alto el fuego se mantenga”.

La Otán en Europa Oriental

Putin afirma que su guerra no solo es por Ucrania, sino para obligar a Occidente a aceptar una nueva arquitectura de seguridad en Europa.

Semanas antes de la invasión, presentó un ultimátum exigiendo que la Otán detuviera su expansión hacia el este y se retirara de gran parte de Europa. Y en su llamada del 12 de febrero con Trump, Putin advirtió sobre “la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto”, dijo el Kremlin.

Esto significa que es probable que Rusia exija algo más que el destino de Ucrania.

Es probable que los aliados de Estados Unidos argumenten que un repliegue de la OTAN en Europa aumentará el riesgo de una invasión rusa para países como Polonia y los países bálticos. Pero Trump podría mostrarse dispuesto a un acuerdo de este tipo, dado su escepticismo sobre los despliegues estadounidenses en el extranjero.

Todo esto originará una negociación increíblemente complicada. Greminger, quien ha estado trabajando con expertos cercanos a los gobiernos implicados en la guerra para determinar cómo podrían desarrollarse las conversaciones, ve al menos tres vías de negociación: la ruso-estadounidense, la ruso-ucraniana y la ruso-europea.

“Hay al menos estos tres niveles”, afirma. “No hay atajos”.

Trump y Putin

Putin también tiene exigencias que van más allá del territorio y la seguridad. En las conversaciones de paz de 2022, los negociadores rusos trataron de despojar a Ucrania de su identidad, exigiendo que el país convirtiera el ruso en su lengua oficial y prohibiera que lugares del país tuvieran el nombre de independentistas ucranianos. Es probable que estas cuestiones vuelvan a plantearse.

Putin también podría tratar de aprovechar un acuerdo sobre Ucrania para obtener otros beneficios de Trump, como el alivio de las sanciones. Pero, según algunos analistas, su aparente deseo de llegar a un gran acuerdo con Washington es lo que podría representar su mayor incentivo para lograr un trato.

“A Putin le gustaría tener una relación productiva a largo plazo con este gobierno”, dijo Rose Gottemoeller, exsubsecretaria de Estado estadounidense con experiencia en negociaciones con los rusos. “Tiene que estar dispuesto a hacer concesiones”.