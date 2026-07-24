Aumento de seguridad: Cómo será la nueva Cena de Corresponsales tras el atentado contra Trump en la edición anterior

EEste 24 de julio habrá una nueva Cena de Corresponsales en la Casa Blanca, la cual contará con un mayor despliegue de seguridad después de que, en la edición del pasado abril, ocurriera un intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras el incidente, la cena no solo tendrá un mayor despliegue de agentes de seguridad, sino que también cambiará de sede y reducirá considerablemente la cantidad de invitados.

Ahora, la cena se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria, en Washington, en lugar del Hotel Washington Hilton, donde tradicionalmente se llevaba a cabo el evento.

La cantidad de invitados, que antes era de aproximadamente 2 mil 600 personas, se redujo a 700.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que el recinto donde se celebrará la cena contará con menos puntos de acceso.

Además, todos los asistentes recibieron un código QR que deberán escanear para ingresar al evento, a diferencia de la edición de abril, cuando las entradas eran impresas.

Donald Trump asistirá a la cena, pero no estará acompañado por otras autoridades que sí participaron en la edición anterior.

En esa ocasión estuvieron presentes la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El pasado 26 de abril, la gala fue suspendida después de que Cole Allen, un hombre de 31 años, intentara irrumpir armado en el salón donde se desarrollaba el evento.

Su acción desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente, quien posteriormente compareció en una rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca y pidió que la cena volviera a celebrarse lo antes posible.

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