Autoridades dicen que “se tropezó”: las fracturas que sufrió un inmigrante nicaragüense por el ICE en Georgia

Familiares de un inmigrante originario de Nicaragua denunciaron que fue agredido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), a tal grado que tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con las declaraciones de la familia a la agencia EFE, el migrante, identificado como Jeyner Méndez-Rosales, habría recibido una golpiza por parte de agentes del ICE durante un operativo en una localidad de Lawrenceville, Georgia.

Detallan que los agentes del ICE sorprendieron a Rosales durante la madrugada del 31 de agosto, cuando salía de su casa para trabajar.

Al momento de notar la presencia de los agentes, Rosales comenzó a correr y fue perseguido por las autoridades migratorias, quienes, de acuerdo con las declaraciones de la familia, se encontraban escondidos detrás de unos matorrales afuera de su vivienda.

"Exigimos que nos expliquen qué sucedió. Él tuvo el error de correr, porque estaban escondidos y salieron de sorpresa a las 4 de la mañana; no sabía si eran ladrones", dijo uno de los familiares del inmigrante nicaragüense.

El familiar pidió el anonimato por temor a represalias.

Jeyner Méndez-Rosales cuenta que fue derribado con una patada y que, cuando se hallaba en el suelo, fue golpeado por los agentes del ICE.

Debido a ello, el inmigrante afirma que sufrió fracturas y daños en una costilla, en uno de sus brazos, en un hombro y en uno de los dedos de su pie.

Rosales fue hospitalizado horas después de ser detenido por el ICE, tras quejarse reiteradamente del dolor.

Personas cercanas a él que pudieron ver a Rosales en el Hospital Grady Memorial cuentan que el inmigrante tuvo que someterse a una cirugía y que actualmente se encuentra en recuperación.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) confirmó que Rosales fue detenido durante un operativo y, aunque confirma que el inmigrante intentó escapar, la autoridad negó que este fuera golpeado por los agentes del ICE.

"Méndez-Rosales intentó huir; en el proceso, tropezó con un escalón de cemento y se lesionó el hombro. No sufrió otras lesiones durante la detención", indicó el portavoz del DHS.

También agregó que el inmigrante permanecerá "bajo custodia del ICE a la espera de su expulsión".

"Tiene golpes en las costillas, en el área del pubis, en el pie, además de las fracturas. Es ilógico que digan que fue una caída", dijo uno de los familiares, quien también compartió fotografías y videos donde se observa a Rosales encadenado en el hospital.

La familia de Méndez-Rosales asegura que no entiende la razón de su detención, pues afirma que carece de antecedentes penales y que se encontraba viviendo legalmente en el país.

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