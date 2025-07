“Ayuda”: video muestra cómo supuestos agentes del ICE usan una pistola taser en contra de un migrante en Nuevo México

El Gobierno de Donald Trump ha sido criticado por su política migratoria, pero sobre todo por el actuar de algunos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, en redes sociales se han evidenciado varios casos en donde reportan que los agentes de ICE detienen de forma arbitraria a varios migrantes, o utilizan cuestionables métodos para capturarlos.

Uno de los más recientes ocurrió en un centro comercial de Albuquerque, Nuevo México, en donde se observa cómo agentes del ICE utilizan una pistola taser para inmovilizar a un supuesto migrante hispano.

El video, que dura menos del minuto, muestra a supuestos tres agentes del ICE, dos de ellos con su rostro cubierto, mientras tratan de inmovilizar al migrante.

"¡Ayuda!", se oye gritar al migrante mientras es agarrado por los agentes migratorios. En eso, uno de ellos saca una pistola taser de color amarillo y la dispara en contra del migrante.

Repentinamente, el hombre cae al suelo, mientras una persona le dice al que está grabando que debe retirarse del supermercado, al afirmar que se trata de una "propiedad privada".

ICE agents just tased a migrant inside a Walmart in New Mexico. pic.twitter.com/6wl5Icyo3H