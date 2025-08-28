Bacteria “come carne” se dispara en Luisiana, EE. UU. y deja al menos seis muertos en lo que va del año

Internacional

Bacteria “come carne” se dispara en Luisiana, EE. UU. y deja al menos seis muertos en lo que va del año

La bacteria "come carne" se ha disparado en el estado de Luisiana, y ha dejado seis muertos y 34 infectados en lo que va del 2025.

EFE

|

BACTERIA

FOTO ILUSTRATIVA. La bacteria "come carne" se ha disparado en el estado de Luisiana y ha dejado, en lo que va del 2025, seis muertos y varios infectados. (Foto Prensa Libre: AFP)

Al menos seis personas murieron y 34 resultaron infectadas en lo que va de año en el estado de Luisiana (Estados Unidos) a causa de la bacteria “come carne”, unas cifras que ya superan con creces el promedio anual de los últimos diez años de siete infecciones y una muerte.

Los dos fallecimientos más recientes se produjeron tras el consumo de ostras contaminadas con la bacteria (‘Vibrio vulnificus’), lo que eleva el número de víctimas mortales este año a seis, según informaron las autoridades estatales.

Los casos se dispararon recientemente en Luisiana, cuyo Departamento de Salud emitió un comunicado recientemente “instando a los residentes a tomar precauciones para prevenir la infección”.

Desde 2015, cada año suele registrarse una muerte y siete contagios de media. Solo en lo que va de 2025, el número de víctimas mortales se ha multiplicado por seis y el de contagios casi por cinco respecto al promedio anual.

La bacteria “come carne” prolifera en aguas costeras salobres y puede transmitirse tanto por la ingesta de mariscos crudos o poco cocinados, en particular ostras, como por el contacto con heridas abiertas durante el baño en el mar, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los expertos advierten que, aunque en la mayoría de los casos la infección provoca diarrea y vómitos, en otros puede derivar en complicaciones graves, como infección en la sangre (septicemia) o muerte del tejido alrededor de la herida (necrosis tisular), e incluso requerir amputaciones. Una de cada cinco personas infectadas fallece, de acuerdo con los CDC.

Las ostras vinculadas a los últimos decesos fueron recolectadas en Luisiana y servidas en restaurantes locales y de Florida, precisaron las autoridades, y según el CDC no se puede saber si contienen la bacteria “come carne” u otro germen peligroso a simple vista.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

