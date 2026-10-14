Bank of America es sancionado en EE. UU. por violar leyes de lavado de dinero: a cuánto asciende la multa

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Bank of America es sancionado en EE. UU. por violar leyes de lavado de dinero: a cuánto asciende la multa

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció una sanción contra Bank Of America por violar leyes contra el lavado de dinero.

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Bandera de los Estados Unidos

Una bandera estadounidense ondea al viento en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 13 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas por más de US$1,210 millones contra Bank of America por incumplimientos de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones estadounidenses.

Mediante un comunicado, el Departamento del Tesoro indicó que se trata de la tercera sanción económica más grande en la historia de la institución. Las medidas responden a deficiencias en los controles del banco para detectar y reportar transacciones sospechosas, así como a presuntas infracciones de los programas de sanciones.

La sanción contra el segundo banco más grande de Estados Unidos se debe a que, según las autoridades, no mitigó ni reportó riesgos prioritarios para la seguridad nacional, relacionados con redes de lavado de dinero presuntamente provenientes de China y actividades financieras ilícitas en la frontera suroeste del país.

"Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propias instalaciones, exponiendo a todo el sistema financiero estadounidense a importantes riesgos de financiación ilícita", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

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El Departamento señaló que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, en inglés) impuso una multa civil de US$750 millones al banco por las deficiencias de su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, que fue calificado como "deficiente e ineficaz".

Por su parte, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) anunció una sanción de US$1 mil 200 millones contra la entidad. Como parte del acuerdo, el banco admitió haber infringido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario y no haber reportado a tiempo más de US$5 mil millones en transacciones sospechosas.

La agencia afirmó que Bank of America "priorizó sus ingresos", permitió que "la actividad sospechosa se acumulara durante períodos prolongados sin investigarla" y no respondió de manera "oportuna" a las "crecientes señales de alerta de estos clientes".

El acuerdo exige que Bank of America trabaje con un tercero para realizar una revisión retrospectiva de las transacciones e identificar operaciones sospechosas que no fueron detectadas ni reportadas. Asimismo, deberá someterse a una revisión independiente de la eficacia de sus programas de monitoreo de actividad sospechosa, debida diligencia del cliente y debida diligencia de cuentas corresponsales extranjeras.

En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) anunció un acuerdo de US$11.6 millones con el banco por 475 presuntas infracciones de programas de sanciones estadounidenses, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo internacional.

La penalización fue anunciada un día antes de que el banco publicara sus resultados trimestrales, seguidos de cerca en Wall Street. Tras el anuncio, sus acciones registraron una caída del 2 % en las operaciones posteriores al cierre bursátil del martes.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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