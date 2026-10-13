“El Takia”, empresas y lavado de dinero: ¿qué revelan las sanciones de EE. UU. al Cartel del Noreste?

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cartel del Noreste (CDN), con presencia en el estado mexicano de Tamaulipas, por su presunta participación en el lavado de dinero del grupo criminal, designado como organización terrorista por Washington.

Según informó EFE, la acusación del Tesoro de EE. UU. señala al empresario mexicano Gamaliel Garza García y compañías de su propiedad, las cuales habrían canalizado fondos a campañas electorales de candidatos afines al CDN y habrían obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta en Nuevo Laredo y Tamaulipas.

Entre los sancionados también se menciona a Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, señalado como cabecilla del CDN; la empresa de transporte Tamex Leasing, también conocida como Tamex Logistics, y uno de sus despachadores, Francisco Javier Inzunza Partida, por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos.

Las sanciones alcanzan también a nueve empresas vinculadas a Gamaliel Garza García, dedicadas a la construcción, el sector inmobiliario, los combustibles y el transporte de gas, así como al hipódromo Club La Molienda y al establo de caballos Cuadra San Dibanh.

Cruce comercial del CDN

El Tesoro destaca que el CDN se ubica frente a Laredo, Texas, uno de los principales cruces comerciales entre EE. UU. y México, por donde transita casi el 40% del comercio bilateral, según el comunicado.

Entre el 2008 y el 2012, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales (conocidos como el Z-40 y el Z-42) utilizaban principalmente el hipódromo Club La Molienda, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para organizar eventos y carreras de caballos donde blanqueaban los recursos del narcotráfico.

Washington sostiene que la red gastó US$16 millones y lavó más de US$22 millones. En el 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 caballos.

Los hermanos Miguel Ángel 'Z-40' y Óscar Omar 'Z-42' Treviño Morales señalados de blanquear dinero del narcotáfico a través de carreras de caballos en el hipódromo Club La Molienda. (Foto Prensa Libre: X)