“No necesitamos cuatros años más de fanfarronería y caos. Hemos visto ya esa película y sabemos que las secuelas son normalmente peores. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estamos listo para una presidenta Kamala Harris“, aseguró el exmandatario entre vítores.

En un reflexivo discurso, Obama animó a los estadounidenses a centrarse en las características que los unen como país e insistió que, a pesar de la polarización, los ciudadanos “quieren algo mejor”.

“La gran mayoría de nosotros no queremos vivir en un país amargado y divido“, señaló el mandatario ante un público emocionado que interrumpió su discurso con aplausos y ovaciones.

Obama presentó a Harris como la candidata que puede unir a EE.UU. y luchar por los intereses del pueblo en contraste con Trump: “Como presidenta, no va a atender solo a sus votantes (…) trabajará en nombre de cada estadounidense”.

Tonight, I’m speaking at the @DemConvention about why @KamalaHarris and @Tim_Walz are the leaders our country needs right now. Tune in: https://t.co/Py5EMx43f5