El encuentro, que había generado gran expectación, comenzó con unos 45 minutos de retraso. Musk alegó que su plataforma parecía haber sufrido un ataque de denegación de servicio, conocido como DDOS, y que estaban trabajando para contenerlo.

X aseguró que había probado su sistema con ocho millones de oyentes simultáneos y la conversación fue seguida finalmente por unos 1,3 millones de personas. “Felicidades. ¿Se me paga por esto?”, le dijo Trump ante el elevado interés despertado.

Musk había prometido que su intercambio no iba a tener ni guión ni límites, pero incidió en temas que le resultan cómodos al exmandatario, como la “inmigración ilegal” que, según este último, le “salvó” la vida el pasado 13 de julio, cuando fue objeto de un intento de asesinato.

El ataque tuvo lugar durante un mitin en Butler (Pensilvania). Un joven de 20 años, abatido después por los agentes, disparó a Trump desde un tejado que estaba fuera del recinto y consiguió matar a una persona del público y herir a otras dos.

Justo antes de ser alcanzado en la oreja el expresidente conservador giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba según sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de inmigración ilegal durante su mandato. “Voy a dormir siempre con él”, bromeó este lunes.

La conversación se produjo en un momento en que la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, adelanta a Trump en las intenciones de voto. Según el promedio elaborado por la web FiveThirtyEight, le supera por 2,8 puntos con un porcentaje del 46,1 %.

“Si votas por ella deberías hacerte mirar la cabeza“, dijo Trump, mientras que Musk consideró que los demócratas están “reescribiendo la historia” haciendo pasar a la candidata demócrata por una persona “moderada“.

Musk manifestó públicamente el pasado julio que apoyaba a Trump en las elecciones y lo hizo pese a que, según apuntó él mismo este lunes, se considera a sí mismo históricamente un “demócrata moderado”. “Pero estamos realmente ante un punto de inflexión crítico para el país. (…) Tú eres el camino de la prosperidad para Estados Unidos y Kamala es lo contrario”, sostuvo.

Y en esa línea animó a los electores a votar también por Trump el próximo 5 de noviembre, un favor que el conservador le agradeció apuntando que es un “honor” tener el respaldo de alguien a quien siempre había situado a la izquierda.

My use of the word conversation is deliberate.



This is so that people understand how @realDonaldTrump talks when it’s a conversation, rather than an interview.



Nobody is quite themselves in an interview, so it’s hard to understand what they’re really like. https://t.co/H6G0RuwIM4