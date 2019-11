Condenan a Roger Stone, uno de los asesores más cercanos a Trump, por mentir en la investigación sobre la trama rusa

Roger Stone, que fuera uno de los asesores más cercanos al presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable de los siete cargos que enfrentaba, entre ellos los de falso testimonio ante el Congreso, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos.

El caso contra Stone está relacionado con la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, la conocida como “trama rusa”.

Durante el juicio, la fiscalía mantuvo que el asesor de Trump mintió sobre sus contactos con la plataforma WikiLeaks, que tenía hackeados correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata con información supuestamente “perjudicial” para la candidata presidencial de ese partido, Hillary Clinton.

El jurado concluyó que Stone dijo cinco mentiras bajo juramento, entre ellas una sobre las conversaciones entre funcionarios de la campaña de Trump y un supuesto “intermediario” de WikiLeaks.

La reacción de Trump al veredicto no se hizo esperar:

….A double standard like never seen before in the history of our Country?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019