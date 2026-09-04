¿Bebía en la oficina y malversaba fondos? el informe que señala a la exsecretaria de Trabajo de Trump

Una reciente investigación del Departamento de Trabajo de EE. UU. reveló este 4 de septiembre que la exsecretaria Lori Chavez-DeRemer, quien fue cesada por Donald Trump el pasado abril, habría bebido alcohol en su oficina y malversado fondos públicos.

Además, la exsecretaria habría ordenado a miembros de su personal llevar a cabo tareas personales en su nombre.

El informe también señala a Chavez-DeRemer de aceptar regalos caros sin notificarlos debidamente, pagar viajes personales con dinero público y mantener una relación sentimental con un supervisor de su equipo de seguridad.

El informe fue divulgado este viernes por medios como CNN y The Washington Post.

Chavez-DeRemer ocupó el puesto de secretaria por poco más de un año y se convirtió en la única hispana en el gabinete de Donald Trump.

Ella asumió el cargo durante el inicio del segundo mandato de Trump, hasta que lo abandonó el pasado 20 de abril, en medio de una investigación en su contra por parte del Departamento de Trabajo, producto de una denuncia interna.

Former Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer ran a department where staff drank on duty, cried through public dressing-downs and were dispatched to organize her closet and pick up her dry cleaning, according to a new report from the Labor Department's Office of the Inspector… — The Washington Times (@WashTimes) September 4, 2026

El informe concluye que Chavez-DeRemer había "impuesto un ambiente de trabajo tóxico, intimidante y humillante" dentro del Departamento de Trabajo, además de identificar un "patrón recurrente" de varios viajes aparentemente privados.

En uno de los casos citados por el informe, Chavez-DeRemer ordenó a una asistente utilizar un vehículo oficial para desplazarse hasta su casa y "tender la ropa, limpiar y organizar sus vestidos, zapatos y bolsos".

El informe señala asimismo que bebía con frecuencia durante la jornada laboral y que ordenaba a miembros de su personal comprarle alcohol.

The former Secretary of Labor Lori Chavez-DeRemer had an "inappropriate relationship" with a member of her security detail and created a "toxic" work environment, according to a report from the department's Office of Inspector General. https://t.co/61xWrm6YEg — ABC News (@ABC) September 4, 2026

Su esposo, Shawn DeRemer, también enfrentó acusaciones de agresión sexual y, según The New York Times, se le prohibió el acceso a la sede de la agencia, aunque la investigación penal en su contra fue archivada.

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