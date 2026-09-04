¿Fueron liberados? Acusan a dos guardias del extinto “Alligator Alcatraz” de agredir un detenido

Fiscales del condado de Collier, en Florida, acusaron a dos guardias de seguridad del centro migratorio "Alligator Alcatraz" de agredir a uno de los detenidos antes de que dicha prisión fuera cerrada a finales de junio de este año.

De acuerdo a los fiscales, que dieron sus declaraciones al medio Miami Herald, los dos guardias fueron detenidos en junio, cinco meses después de que supuestamente agredieran al inmigrante Rigoberto Rodríguez, el pasado 25 de enero.

Testimonios que habrían sido citados por medios locales afirman que uno de los guardias tiró a Rodríguez al suelo y lo golpeó, luego de que varios detenidos protestaran por la falta de agua y comida dentro del centro.

El otro guardia, según los testimonios, también habría golpeado a Rodríguez en el rostro. El inmigrante agredido habría sido trasladado a otra zona de "Alligator Alcatraz".

Los dos guardias se declararon no culpables, y su defensa sostiene que el inmigrante le habría escupido, y por ello tuvieron que neutralizarlo.

Según el Miami Herald, los dos guardias han sido puestos en libertad tras pagar una fianza de US$1 mil.

Alligator Alcatraz guards face battery charges in case over detainee treatment https://t.co/5phkghmxBg — Miami Herald (@MiamiHerald) September 4, 2026

Es el primer caso penal conocido que alega maltrato a detenidos en el centro migratorio del sur de Florida, que se convirtió en emblema de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump desde su apertura en julio de 2025.

Acabó cerrando el pasado junio después de meses de demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por el "maltrato" a migrantes y el impacto ambiental de la instalación, que las autoridades erigieron en un antiguo aeródromo aledaño al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades, una reserva protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979.

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