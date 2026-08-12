Qué pasará con el terreno de “Alligator Alcatraz” ahora que fue devuelto al condado de Miami-Dade

Esta semana, el estado de Florida devolvió al condado de Miami-Dade el terreno donde se instaló el polémico centro migratorio llamado "Alligator Alcatraz", inaugurado en julio del 2025.

El centro migratorio, que se convirtió en emblema de la campaña de deportaciones de Donald Trump, enfrentó numerosas demandas que señalaban casos de maltrato a migrantes.

"Alligator Alcatraz" también enfrentó demandas por el impacto ambiental que causaba la instalación en un antiguo aeródromo cercano al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades.

Se trata de una reserva protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979.

Tanto Florida como Miami habían analizado el impacto ambiental de "Alligator Alcatraz" y hallaron daños en la pista de aterrizaje y en el entorno causados por la construcción del centro.

Hasta el momento, el condado indicó que estará a la espera de que la administración estatal del gobernador Ron DeSantis repare los daños en el terreno.

"Desde el principio he sido clara en que este centro de detención nunca debió construirse, y ahora tenemos la oportunidad de dar forma a un futuro mejor para estas tierras", declaró la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en un video en X.

Today marks an important turning point for Miami-Dade County and the Everglades. We have officially regained control of the Dade-Collier Training and Transition Airport property, the former site of "Alligator Alcatraz."



From the beginning, I have said this facility should never… pic.twitter.com/4k7E9rEfZt — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 11, 2026

Las autoridades locales estudian vender o ceder las casi 10 mil hectáreas al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos o a otras entidades que trabajan en la recuperación del humedal, para protegerlas de forma permanente.

Florida clausuró el centro a finales de junio, un año después de su inauguración, a la que acudió el presidente Trump.

El gobernador Ron DeSantis sostuvo en junio que el centro "cumplió su misión" al permitir casi 30 mil deportaciones adicionales, ya que su estado concentra más del 40% de las detenciones migratorias del país.

La administración estatal tomó el aeropuerto, propiedad del condado, en junio del 2025 mediante poderes de emergencia, después de que las autoridades locales rechazaran una oferta de compra por 20 millones de dólares.

El funcionamiento del centro tuvo un costo estimado de más de un millón de dólares diarios.

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