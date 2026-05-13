¿Era un centro temporal? Qué dijo Ron DeSantis sobre “Alligator Alcatraz” y cuántos migrantes albergó

Este 13 de mayo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló más a profundidad sobre el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, luego de que una investigación de The New York Times señalara que la administración de Trump evaluaría su cierre.

DeSantis enfatizó, durante un discurso efectuado en Titusville, que el centro de detención migratoria siempre fue concebido por las autoridades como “algo temporal”.

Además, el gobernador afirmó que el centro ha permitido deportar a aproximadamente 22 mil personas y que no ha recibido ninguna notificación oficial del Gobierno Federal sobre el supuesto cierre del complejo.

Según la investigación de The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) habría evaluado cerrar Alligator Alcatraz porque lo consideraba muy costoso de mantener en funcionamiento.

“El DHS no tenía la capacidad de mantener a estos extranjeros ilegales que estábamos aprehendiendo. Así que, porque hicimos eso con su apoyo y su reembolso, pudimos procesar y deportar a 22 mil que, de otra forma, habrían salido de nuevo a comunidades de Florida”, dijo DeSantis.

Sin embargo, el gobernador no desmintió el artículo de The New York Times, el cual informó que estaba previsto para junio el traslado de los detenidos a otro centro de detención.

The end of Alligator Alcatraz? DeSantis says it ‘would be great’ to shut it down https://t.co/KZdViDeCGq — Miami Herald (@MiamiHerald) May 11, 2026

DeSantis, además de no detallar el monto que ha significado para el estado el funcionamiento y creación del centro, sí defendió el gasto de las deportaciones al calificarlas como “un tema de seguridad pública”.

“No construimos ningún sitio permanente ahí porque sabíamos que iba a ser temporal. Ahora, no he recibido ninguna palabra oficial sobre que no van a mandar a extranjeros ilegales ahí”, afirmó el gobernador.

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