Bernie Sanders presenta resolución para prohibir a Trump el uso de la fuerza militar contra Irán

En un comunicado para presentar la iniciativa, titulada “No a la guerra con Irán“, Sanders afirmó que los ataques ordenados por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contra la República Islámica “violan el derecho internacional y corren el riesgo de desencadenar una guerra regional“.

“Nuestros Padres Fundadores confiaron el poder de declarar la guerra exclusivamente a los representantes electos del pueblo en el Congreso. Es imperativo dejar en claro que el presidente no tiene autoridad para iniciar otra guerra costosa sin autorización explícita del Congreso”, subrayó el senador por Vermont.

Además de Sanders, la resolución cuenta con el respaldo de los senadores Peter Welch, Elizabeth Warren, Jeff Merkley, Chris Van Hollen, Ed Markey, Tammy Baldwin y Tina Smith.

En paralelo, el también senador demócrata Tim Kaine presentó otra resolución que insta al Congreso a llevar a cabo “un debate y una votación inmediatos antes de autorizar cualquier acción militar estadounidense contra Irán”.

Mientras tanto, Israel e Irán continúan el intercambio de ataques, en el quinto día desde que las fuerzas israelíes bombardearon instalaciones estratégicas en territorio iraní. Las víctimas civiles ya se cuentan por decenas.

Tonight, I introduced legislation to stop Trump from from leading us into an illegal war with Iran.



Another war in the Middle East could cost countless lives, waste trillions more dollars, and lead to even more deaths, more conflict, and more displacement. pic.twitter.com/CchHlSnLZy