Biden visita la cuenca amazónica en medio de amenazas ambientales de Trump 

Joe Biden marcará una diferencia al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Amazonía durante su mandato.

Este viaje histórico, lo realizó el domingo 17 de noviembre, y lo hizo con la intención de reforzar el compromiso ambiental de su administración, aunque estará bajo la sombra de las amenazas de Donald Trump, quien asumirá nuevamente la presidencia en enero.

Antes de su llegada a Manaos, la Casa Blanca anunció un incremento significativo en su contribución al financiamiento climático, elevándolo a US$11 mil millones anuales para el 2024. Esta cifra posiciona a Estados Unidos como el principal contribuyente bilateral a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, este esfuerzo ha generado opiniones divididas. Algunos actores internacionales, como Friederike Roder de Global Citizen, critican que Estados Unidos no ha cumplido con su "parte justa" en los compromisos globales para combatir la crisis ambiental.

El presidente Biden recorrerá la selva amazónica como parte de una gira sudamericana que podría ser su último gran viaje internacional durante este mandato. Durante su visita, tiene previsto anunciar un aumento de la contribución de Estados Unidos al Fondo Amazonía, duplicándola hasta US$100 millones. Este fondo, gestionado por Brasil, se dedica a preservar la selva tropical más grande del planeta, crucial en la lucha contra el calentamiento global.

Biden también se reunirá con líderes indígenas y locales comprometidos con la protección de la Amazonía, al tiempo que realizará un recorrido aéreo por la región. Su agenda incluye destacar la importancia de la Amazonía para absorber CO2 y mitigar los efectos del cambio climático, en un contexto donde los incendios y la deforestación han alcanzado niveles críticos.

#UPDATE US President Joe Biden began an historic trip to the Amazon rainforest on Sunday to promote his record on fighting climate change amid fears that successor Donald Trump will roll back his green policieshttps://t.co/EAxK81Fy0B pic.twitter.com/PstCgP9V6E