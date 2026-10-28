Brasil investiga posible financiamiento extranjero de la campaña de Flávio Bolsonaro y vínculos con grupo ligado a JD Vance

Un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil ordenó a la Policía Federal abrir una investigación sobre el posible financiamiento extranjero ilegal de la campaña presidencial del candidato derrotado Flávio Bolsonaro, incluida la posible participación de un grupo vinculado al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

El juez Flávio Dino ordenó a los investigadores examinar el posible uso de recursos, servicios u otros beneficios extranjeros proporcionados a campañas políticas, según un documento judicial publicado el martes. También solicitó investigar si se utilizaron intermediarios para ocultarlos.

Dino recalcó que la orden no establece que se haya producido financiamiento extranjero ilegal, pero afirmó que las acusaciones formuladas durante la campaña presidencial brasileña justifican una investigación.

Indicó que la Policía debe indagar sobre los contactos relacionados con Rockbridge Network, un grupo con sede en Estados Unidos cofundado por Vance, y dos empresarios brasileños para determinar si se vincularon recursos, servicios u otros beneficios económicos con la campaña.

Según Dino, la Policía también debe investigar la publicidad electoral vinculada a Polymarket, un sitio web de predicciones con sede en Estados Unidos, y a Meta Platforms Inc.

La oficina de Vance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bloomberg también solicitó comentarios por correo electrónico a 1789 Capital, cuyo cofundador ayudó a crear Rockbridge.

Polymarket tampoco respondió de inmediato. Meta remitió a declaraciones anteriores sobre las elecciones brasileñas, en las que negó haber favorecido a un candidato específico. Un portavoz de Bolsonaro no respondió de inmediato.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones del domingo, tras una campaña marcada por acusaciones de influencia indebida de empresas de redes sociales y otros actores extranjeros.

https://twitter.com/polymarketenesp/status/2115096946201280682?a=-DYFqBlhupyFT2n2VhE&s=20

Investigan posible apoyo económico extranjero

La ley brasileña prohíbe a los candidatos y partidos políticos recibir dinero u otro tipo de ayuda económica de entidades o gobiernos extranjeros. Dino afirmó que esta prohibición va más allá de las contribuciones directas en efectivo e incluye servicios y otros beneficios.

El juez citó las acusaciones formuladas contra Rockbridge y los empresarios brasileños por el excandidato presidencial Renan Santos.

Santos, quien no logró pasar a la segunda vuelta, acusó al grupo estadounidense de participar en negociaciones destinadas a obtener apoyo financiero para la campaña de Bolsonaro, según escribió Dino en la orden.

El juez señaló que la investigación también debe identificar quién pagó a cuentas de redes sociales radicadas en el extranjero para publicar contenido relacionado con las elecciones a partir de predicciones de Polymarket, cuyos servicios están prohibidos en Brasil.

Los investigadores deberán determinar el origen del dinero y si personas u organizaciones brasileñas participaron de manera consciente.

La investigación también examinará si las empresas de internet incurrieron en lo que Dino describió como una “manipulación algorítmica” deliberada o si crearon diferencias intencionales destinadas a favorecer o perjudicar a los candidatos en las elecciones brasileñas.

https://twitter.com/BBGEmPortugues/status/2115096307010248741?a=XtaLBMVTKr70lpREZPo&s=20

Meta niega haber favorecido a candidatos

Antes de la segunda vuelta, el tribunal electoral brasileño ordenó a Meta no interferir en la distribución de contenido político o electoral, luego de que la campaña de Lula la acusara de no haber mostrado su contenido a los usuarios de sus plataformas de manera reiterada y sistemática.

La campaña también afirmó que Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial generativa de la compañía, se negaba a crear imágenes relacionadas con Lula, mientras generaba material de campaña favorable a Bolsonaro.

Meta ha declarado que los incidentes técnicos afectaron a campañas de distintas tendencias políticas y ha negado haber favorecido a algún candidato o interferido en su nombre.

Por separado, la investigación buscará determinar si existió alguna conexión entre el posible financiamiento político y los intereses económicos extranjeros en las tierras raras y otros minerales críticos de Brasil.