“Buenas noches Cenicienta”: la sustancia con la que doparon a una influencer y luego la violaron

Samira Bueno, directora ejecutiva del Foro Brasileño de Salud Pública, dijo que las personas que consumen “Buenas noches Cenicienta”, pueden terminar inconscientes debido a que su organismo desarrolla un estado de confusión generalizado.

La especialista en salud pública también dijo que “Buenas noches Cenicienta” es una droga utilizada por los jóvenes y colocada en bares “con el fin de abusar”.

“La persona se queda desmayada y vulnerable y de esa forma el agresor se puede aprovechar de ella. Es muy frecuente que después de eso, las víctimas no puedan recordar lo sucedido y les resulta muy difícil hacer una denuncia”, agregó Samira Bueno.

Por su parte, Andrade reconoció que no se acuerda de lo que sucedió en aquella celebración. Sin embargo, acudió con especialistas de salud a realizarse exámenes. “No sabía que me habían violado. Por la noche comencé a sentir dolores y, al realizarme exámenes médicos, se comprobó que fui víctima de un abuso, aunque el examen no puede determinar si fue una, dos o más personas”, dijo la influencer.

Según los medios locales, Andrade dijo que la encontraron tirada en la calle donde se habían festejado. Además, indicó que permaneció desorientada por el consumo de esa sustancia.

La policía local interrogó a tres compañeros de la víctima que se encontraron en la fiesta, pero aún no se ha determinado si son los responsables. Además, las autoridades siguen verificando las 53 cámaras de seguridad del lugar cuyo objetivo es esclarecer el caso.