Bukele le propone a Marco Rubio que está dispuesto a recibir criminales de EE. UU. a cambio de una tarifa

Durante la tarde del pasado lunes 3 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien declaró públicamente que considera al mandatario salvadoreño como "uno de los principales aliados en Latinoamérica de la nueva administración" del presidente Donald Trump.

Bukele recibió al secretario en su casa y lo hizo en compañía de su esposa e hijas, para posteriormente discutir la posibilidad de que El Salvador reciba a ciminales estadounidenses y deportados, tomando en cuenta que el mandatario salvadoreño goza de una gran popularidad a escala internacional por su guerra contra las pandillas.

"A ver si cerramos el trato, eso lo definirá el secretario, pero el caso es que este acuerdo es muy grande y no tiene precedentes en la historia, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino que con toda América Latina", agregó Nayib Bukele durante una conferencia de prensa antes de recibir a Rubio y discutir el tema con el funcionario.

Ante esta situación, tras la reunión de los políticos, el presidente salvadoreño anunció que le ha ofrecido a los Estados Unidos la oportunidad de "externalizar parte de su sistema penitenciario" y está dispuesto a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, en la mega prisión ubicada en San Vicente.

"Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos en nuestra mega prisión, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a cambio de una tarifa, la cual sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario", añadió el presidente Bukele.

CECOT es una cárcel de máxima seguridad ubicada en el departamento de San Vicente, El Salvador, donde cumplen condena cientos de miembros de las pandillas más peligrosas de Centroamérica; por lo que el presidente Trump planea enviar a supuestos integrantes de la organización criminal de origen venezolano, "Tren de Aragua".

"El presidente Nayib Bukele decidió aceptar el acuerdo para la deportación de cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, como los de la pandilla MS-13 (El Salvador, Honduras y Guatemala) y el Tren de Aragua de Venezuela", afirmó Marco Rubio al término de su reunión con el mandatario.

"Nos ofreció alojar en sus cárceles a criminales estadounidenses detenidos en nuestro país, incluidos aquellos con ciudadanía y residencia legal", agregó el Secretario de Estado, quien también confirmó que en la actualidad no existe ningún acuerdo en el que un país democrático envíe a sus propios ciudadanos a otras cárceles extranjeras.

Para Marco Rubio, la decisión de Nayib Bukele de recibir a los criminales estadounidenses ha sido considerada como una "oferta de amistad" por parte de El Salvador para los Estados Unidos, por lo que se mostró "profundamente agradecido" con el presidente salvadoreño, en nombre también del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La megaprisión CECOT está diseñada para albergar a más de 40 mil detenidos; sin embargo, en la actualidad únicamente hay 16 mil criminales presentes en la cárcel, principalmente de las pandillas M-13 y Barrio 18, quienes de acuerdo con Bukele, son los culpables de "haber aterrorizado a la población salvadoreña durante décadas".

BREAKING: El Salvador and the United States have agreed on a plan to hold some of America's worst criminals in El Salvador's CECOT, considered the least "FUN" prison in the world.



Let's see how the thugs of Chicago, Atlanta, New York, LA, etc, enjoy the vacation there. pic.twitter.com/QyamD4o390