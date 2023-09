Bukele: ¿puede el mandatario presentarse como candidato a la presidencia?

Martínez de Barahona apuntó que “los salvadoreños deben estar seguros que una vez más nuestro trabajo garantizará el absoluto respeto a la libre, voluntaria y soberana decisión del pueblo, ejercida a través del voto en las próximas elecciones”.

“Afirmamos con certeza al pueblo salvadoreño que se disponen de los recursos para brindar al país elecciones transparentes, modernas y confiables”, indicó.

La magistrada presidenta afirmó que “el proceso electoral avanza positivamente bajo condiciones que desde ya aseguran el desarrollo de elecciones auténticas, libres, soberanas y democráticas”.

Agregó que serán 685 mil 26 los salvadoreños en el extranjero los que también están convocados a participar en dicha elecciones.

El Salvador debe realizar en 2024 las elecciones a la Presidencia, Asamblea Legislativa, Alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El domingo 4 de febrero de 2024 se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas, mientras que el domingo 3 de marzo serán los comicios de Paralacen y alcaldías. En caso de ser necesario, en esta última fecha se realizaría la segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales.

En 2024, los salvadoreños elegirán a 44 alcaldes y consejos municipales, en lugar de 242 luego que el Congreso aprobara una ley de reorganización de la división territorial del país, presentada y promovida por el presidente Bukele.

Además, deberán votar por 60 diputaciones en lugar de 84, esto también tras la aprobación de una normativa promovida por el mandatario salvadoreño.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en marzo pasado un presupuesto de US$129.3 millones para dichos comicios.

En estas elecciones, el TSE implementará dos modalidades para el voto en el exterior. Una de ellas es el voto remoto por internet, que lo podrán hacer todas las personas con Documento Único de Identidad (DUI) vigente o vencido emitido en El Salvador o en el extranjero cuyo domicilio en el documento sea fuera del país.

La otra modalidad es el voto electrónico presencial en los consulados u oficinas que el TSE designe y lo podrán hacer los salvadoreños en el exterior cuyo DUI vigente o no sea emitido dentro del territorio nacional o en el extranjero y su domicilio diga que es en El Salvador.

La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió el miércoles 6 de septiembre un comunicado en el que señaló que “los salvadoreños acudirán a las elecciones para elegir presidente y autoridades legislativas y municipales “en un contexto de deterioro del Estado de Derecho” y “violaciones a derechos humanos donde es imperativo garantizar elecciones libres, transparentes y justa”.

Comienza proceso de inscripción

Tras la convocatoria a las elecciones, los partidos políticos ya pueden realizar el proceso de inscripción ante el TSE de sus candidatos a presidente y vicepresidente.

Según los plazos establecidos en el calendario electoral del ente colegiado, los partidos políticos tienen entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

Se desconoce cuándo el partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), presentará ante el Tribunal Electoral la documentación para inscribir a Bukele y al actual vicepresidente, Félix Ulloa, como sus candidatos.

En septiembre de 2021, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una sentencia en la que se plasma un cambio de criterio sobre la reelección inmediata, con lo que abrieron la posibilidad para una reelección.

Bukele anunció su intención de buscar la reelección en septiembre de 2022, con lo que se convierte en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata.

¿Derecho a reelección?

Para el presidente Salvadoreño, que una nación desarrollada lo critique por su decisión de buscar la reelección “sería una protesta hipócrita”.

“Prácticamente todos los países desarrollados tienen la reelección”, dijo Bukele en septiembre de 2022 que leyó un listado del FMI de 39 países desarrollados que tienen contemplada la reelección, entre los que mencionó a “Andorra, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia (…), Estados Unidos”.

Pero la apuesta de Bukele en ese momento dividió a los expertos de su país.

Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, una ONG que fiscaliza la corrupción, el mandatario salvadoreño “no tiene derecho a la reelección”.

“Él no puede buscar la reelección pues la Constitución se lo prohíbe, y (…) hacerlo es ir en contra del ordenamiento jurídico y no respetar las leyes, aunque eso no es nada extraño por parte de él”, consideró Escobar antes de que se conociera la intención de Bukele de postular a un nuevo mandato.

Mientras que al contrario, el exministro de Justicia Francisco Bertrand, respetado abogado constitucionalista, aseguró recientemente que Bukele “sí está habilitado a buscar la reelección, tomando en cuenta la decisión de la Sala de lo Constitucional que es inapelable”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalado en ese momento que acataría la resolución de la sala Constitucional de la Corte Suprema y tendría el aval para que Bukele se inscriba, en su debido tiempo, como candidato en busca de reelección presidencial.

¿Puede reelegirse Bukele según la Constitución?

En junio pasado, el mandatario anunció su inscripción como precandidato, para la reelección en el El Salvador para el 2024. Pero, ¿está permitido por la Constitución de ese país?

De acuerdo con AS, al menos 90 por ciento de los salvadoreños respaldan a Bukele, según la reciente encuesta de TResearch.

Según esa publicación, el artículo 152 de la Constitución es claro en señalar que “no podrá ser candidato a la Presidencia de la República el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

En tanto, el artículo 88 establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”, recuerda AS.

A esto se suma, según la publicación, el artículo 154, que establece por cinco años el período de la Presidencia, “sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Estrategias oficialistas

Pese a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, electa por el Legislativo, que cuenta con mayoría oficialista, estableció en el 2021 que la decisión de permanencia en el poder “la decide el pueblo”, e interpretó a su manera dichos artículos.

“Esto implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia, y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta”, dijo la Suprema en su resolución.

En tanto, el Tribunal Supremo Electoral, también con tendencia oficialista, dijo que acataría la decisión de la Corte.

Para entidades prodemocracia, como Acción Ciudadana y otros organismos internacionales, se trata de argucias para que Bukele se perpetúe en el poder.

El partido Nuevas Ideas (NI) oficializó el domingo 9 de julio la candidatura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para buscar la reelección en los comicios de 2024, pese a los señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo sostuvo en el pasado.

El presidente salvadoreño está desafiando la Constitución de ese país al buscar un segundo mandato, por lo que algunos observadores han dicho que esto es inconstitucional, pero el equipo del mandatario descarta cualquier ilegalidad en este proceso, informó CNN.

La referida agrupación política abrió la votación para un candidato para el próximo año, cuando se efectúen las elecciones generales en El Salvador.

En el caso de la Presidencia y la vicepresidencia, participaron como candidatura única Bukele junto con Félix Ulloa.

El proceso para colocar a Bukele como candidato presidencial comenzó en septiembre de 2021 y se ha materializado paso a paso.

Qué dicen los constitucionalistas

Estas acciones han originado polémica en El Salvador, pues algunos constitucionalistas dicen que al menos cinco artículos de la Constitución prohíben que se lleve a cabo una reelección inmediata.

A pesar de eso, el oficialismo considera que hay una posibilidad de que se pueda aspirar a un segundo período —y de acuerdo con el análisis oficial— el presidente y el vicepresidente tendrían que renunciar el último día de noviembre, es decir, dejar seis meses el cargo para poder aspirar a un nuevo período de la Presidencia de El Salvador.

Además, la Asamblea Legislativa tendría que nombrar el primero y el segundo designado a la presidencia para que asuman la Presidencia y la Vicepresidencia.

En El Salvador hay varios constitucionalistas que afirman que esto no sería posible, pero el Gobierno dice que incluso hay un fallo de la Sala de lo Constitucional, que fue nombrada por la actual Asamblea —de mayoría oficialista—, que estableció que sí era posible aspirar a un segundo período de Bukele.

Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, especializada en contraloría social, la candidatura de Bukele “sin duda es inconstitucional”.

“En El Salvador la reelección inmediata está prohibida por la Constitución”, explicó Escobar a CNN.

Agregó: “(La Constitución) tiene varias disposiciones que claramente señalan que quien haya ejercido la presidencia en el periodo anterior al nuevo período no puede ejercer la presidencia”.

Explicó: “Él -Bukele- podría postularse posteriormente, para el período 2029 2034, por ejemplo. Pero para este que viene, que comienza el 2024, tiene prohibida el presidente la postulación”.

¿Cómo entender el fallo?

En 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, destituyó a los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara.

También, los diputados en su primer día de trabajo eligieron y juramentaron a los nuevos jueces, lo que fue criticado por la comunidad internacional por la falta de contrapesos de una democracia y el irrespeto a la separación de poderes, agregó CNN.

De acuerdo con Escobar esa “Sala de lo Constitucional” es un grupo de abogados que fueron impuestos por el presidente acompañando la decisión de la Asamblea Legislativa: “no están nombrados legítimamente, no son magistrados legítimamente electos, sino que, como digo, es un tribunal, supuesto tribunal, que el mismo presidente se confeccionó a la medida”.

Señaló que las resoluciones de esa sala “carecen de legitimidad jurídica” y que los jueces legítimos eran los destituidos en 2021.

Según Escobar, El Salvador está en las etapas finales “que llevan a un país a tener una dictadura”.