Buscan al “Batman mexicano”: el vigilante que ata a supuestos ladrones a postes en Jalisco

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Buscan al “Batman mexicano”: el vigilante que ata a supuestos ladrones a postes en Jalisco

El llamado "Batman mexicano" se ha convertido en tema de conversación en redes sociales después de que al menos cinco hombres fueron encontrados atados a postes en Lagos de Moreno, Jalisco. Mientras algunos lo consideran un justiciero, la Fiscalía investiga quién está detrás de estos hechos.

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Batman mexicano Jalisco presuntos ladrones atados con cinta adhesiva

Un misterioso vigilante, conocido en redes sociales como el "Batman mexicano", es buscado por las autoridades de Jalisco tras una serie de casos en los que hombres fueron encontrados atados a postes. La Policía también investiga si las personas inmovilizadas estaban realmente vinculadas con robos de motocicletas. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/ Francisco Guasco).

Internautas han bautizado a un misterioso justiciero de Lagos de Moreno, Jalisco, México, como el "Batman mexicano", después de que al menos cinco hombres fueron encontrados atados con cinta adhesiva a postes.

El vigilante anónimo ha decidido tomar la justicia por su mano, al capturar y exhibir a supuestos ladrones de motocicletas, según reportó El Heraldo de México.

Desde el 13 de junio se han reportado, hasta el momento, cinco incidentes con el mismo modus operandi. El desconocido intercepta a los sospechosos, los inmoviliza y los sujeta de manera firme a postes de alumbrado público con múltiples capas de cinta adhesiva industrial.

El justiciero emula el estilo del personaje de los cómics y las películas.

El primer caso cobró notoriedad en redes sociales cuando un hombre apareció amarrado en la vía pública, con señales de violencia y un cartel que lo señalaba como "ratero". Incluso tenía esa palabra escrita en la frente con pintura.

El patrón se ha repetido: hombres inmovilizados, señalamientos y supuesta evidencia de robos de motocicletas colocada junto a ellos.

El 17 de junio ocurrieron dos casos. Dos hombres fueron encontrados atados con cinta adhesiva, con la boca cubierta y bigotes de ratón pintados. Ese mismo día, otro joven fue exhibido con una frase que lo vinculaba con el robo de motocicletas.

Dos días después se registró un quinto caso en condiciones similares.

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Los usuarios de redes sociales y los pobladores se han dividido entre quienes celebran las acciones del Batman mexicano y quienes advierten sobre el peligro de la justicia por mano propia.

La Fiscalía de Jalisco confirmó la apertura de carpetas de investigación por los casos ocurridos en Lagos de Moreno.

Según Marca, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, afirmó que los investigadores trabajan para localizar al misterioso justiciero y que han identificado al menos dos vehículos que podrían estar relacionados con el caso.

A su vez, la Policía intenta determinar si los hombres inmovilizados realmente estaban vinculados con el robo de motocicletas o si fueron señalados de manera errónea.

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La prensa local informó que, tras ser liberados por los agentes, los afectados recibieron atención médica por las lesiones ocasionadas por las ataduras. No obstante, aún no está claro si alguno enfrenta cargos penales.

Los presuntos ladrones son tratados, en una primera etapa, como víctimas de agresión y privación ilegal de la libertad.

Las autoridades pidieron a la población que evite interferir en el trabajo policial mientras se recopilan pruebas y se busca a los responsables.

Además, se investiga si se trata de un justiciero o de un grupo coordinado detrás de estos actos.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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