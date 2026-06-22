La ONU advierte que carteles mexicanos operan en tres continentes con laboratorios, rutas globales y alianzas criminales

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo vinculado al sistema de Naciones Unidas, documentó en su Informe 2025 que los principales carteles mexicanos ampliaron sus operaciones fuera de México y ya funcionan como redes criminales transnacionales con presencia en al menos tres continentes.

El informe identifica al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como actores clave en la producción y tráfico de drogas sintéticas, en especial fentanilo y metanfetamina, además de su participación en redes de distribución, instalación de laboratorios clandestinos y alianzas con estructuras criminales locales.

Según la JIFE, estas organizaciones dejaron de operar únicamente como grupos dedicados al tráfico fronterizo entre México y Estados Unidos. Su modelo ahora combina producción, logística, acceso a precursores químicos, laboratorios en el extranjero y acuerdos con bandas criminales en América Central, América del Sur y Europa.

Cómo operan los carteles mexicanos fuera de México

El informe describe una expansión basada en tres ejes: el control de rutas internacionales, la producción de drogas sintéticas y la cooperación con grupos criminales locales.

En Honduras , la JIFE menciona al Cartel de Sinaloa y al CJNG por sus vínculos con pandillas y organizaciones regionales como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. Esa presencia aumenta la capacidad de traslado de drogas por Centroamérica, una zona clave para el tráfico hacia Estados Unidos.

, la JIFE menciona al Cartel de Sinaloa y al CJNG por sus vínculos con pandillas y organizaciones regionales como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. Esa presencia aumenta la capacidad de traslado de drogas por Centroamérica, una zona clave para el tráfico hacia Estados Unidos. En Chile , las autoridades incautaron en enero del 2025 unos 844 kilogramos de metanfetamina y precursores químicos. La operación desarticuló una estructura con base en México que buscaba instalar un laboratorio de conversión de metanfetamina cristalina en la región de O’Higgins.

, las autoridades incautaron en enero del 2025 unos 844 kilogramos de metanfetamina y precursores químicos. La operación desarticuló una estructura con base en México que buscaba instalar un laboratorio de conversión de metanfetamina cristalina en la región de O’Higgins. En Europa, la expansión se refleja en laboratorios clandestinos. Francia desmanteló en junio del 2024 un laboratorio de metanfetamina a gran escala vinculado con el Cartel de Sinaloa y redes criminales de Bélgica, España y Países Bajos. En abril del 2025, Bélgica descubrió otro laboratorio con capacidad para producir cientos de kilogramos mensuales de anfetamina y metanfetamina.

El fentanilo y los precursores químicos

El fentanilo aparece como uno de los puntos centrales del informe. La DEA informó a la JIFE que el suministro disponible en Estados Unidos proviene de organizaciones delictivas transnacionales con sede en México. Hasta abril del 2025, las autoridades habían decomisado 9 mil 354 kilogramos de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos.

La JIFE también alerta sobre el tráfico de precursores químicos, sustancias necesarias para fabricar drogas sintéticas. Uno de los casos documentados fue la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, un precursor que habría permitido producir entre 1.4 y 3.3 toneladas de fentanilo, cantidad suficiente para generar cientos de millones de dosis con potencial letal.

El rastreo de estos insumos es uno de los mayores desafíos para las autoridades, debido a cadenas logísticas internacionales, empresas pantalla y rutas comerciales difíciles de detectar.

México endurece leyes, pero la ONU advierte riesgos

Ante el avance del narcotráfico sintético, México reformó su Constitución para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluidos los relacionados con producción, almacenamiento y tráfico de precursores químicos, fentanilo y otras drogas sintéticas.

Sin embargo, la ONU también registró preocupación por la prisión preventiva automática, al considerar que puede entrar en tensión con estándares internacionales de derechos humanos.

Una amenaza sin fronteras

La conclusión de la JIFE es que los carteles mexicanos ya no pueden analizarse solo como organizaciones nacionales o fronterizas. El informe los describe como redes con capacidad para producir, distribuir y asociarse con grupos criminales en varios países.

Para Naciones Unidas, la respuesta debe ser internacional. La expansión de laboratorios, rutas y alianzas muestra que ningún país enfrenta este fenómeno de forma aislada.

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