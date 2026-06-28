Un muerto y ocho heridos en Monte Carmelo 3, sector de Ciudad Quetzal con antecedentes de ataques similares

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Un muerto y ocho heridos en Monte Carmelo 3, sector de Ciudad Quetzal con antecedentes de ataques similares

Un nuevo hecho de violencia armada sacudió la colonia Monte Carmelo 3, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, la madrugada de este domingo 28 de junio, cuando una balacera dentro de una discoteca dejó una persona fallecida y ocho más heridas.

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Monte Carmelo 3 ha sido escenario de al menos tres hechos violentos en los últimos años, incluyendo el ataque de la madrugada del 28 de junio de 2025, que dejó un muerto y ocho heridos. (Foto, Prensa Libre: cortesia Asonbomd)

Monte Carmelo 3 ha sido escenario de al menos tres hechos violentos en los últimos años, incluyendo el ataque de la madrugada del 28 de junio de 2025, que dejó un muerto y ocho heridos. (Foto, Prensa Libre: cortesia Asonbomd)

Según información publicada por los Bomberos Municipales Departamentales, el ataque ocurrió en un inmueble ubicado en la manzana “Z”, lote 1, sector 3, donde funciona un centro de expendio de bebidas alcohólicas.

Al lugar acudieron socorristas de la estación de Ciudad Quetzal, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos, en estado delicado, hacia la emergencia del IGSS 7-19 y el Hospital Roosevelt. En la escena quedó una persona fallecida, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

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De manera preliminar, la víctima mortal fue identificada como Bradley Ortega Ajín.

De acuerdo con la versión inicial de la Policía Nacional Civil (PNC), un hombre ingresó al establecimiento, se acercó directamente a Ortega y le disparó en la cabeza. Posteriormente abrió fuego contra otras personas que se encontraban en el lugar, dejando ocho heridos.

Tras cometer el ataque, el responsable salió del lugar y huyó a bordo de una motocicleta.

Sector con antecedentes de violencia

Este no es el primer hecho armado que se registra en el sector de Monte Carmelo 3, una zona que en los últimos años ha sido escenario de ataques similares.

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El 27 de diciembre de 2022, tres personas murieron en un ataque armado ocurrido en la misma colonia, mismo sector y durante horas de la noche. Según versiones de ese caso, dos hombres ingresaron a un lugar donde varias personas consumían bebidas alcohólicas y dispararon sin mediar palabra antes de escapar.

Más recientemente, el 2 de agosto de 2025, otro hecho violento en el mismo sector dejó dos personas fallecidas y una herida en un ataque ocurrido a plena luz del día. Según informaron los bomberos, las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el local cuando fueron atacadas.

Las autoridades mantienen bajo investigación el nuevo ataque para determinar el móvil.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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