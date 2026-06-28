Un muerto y ocho heridos en Monte Carmelo 3, sector de Ciudad Quetzal con antecedentes de ataques similares

Según información publicada por los Bomberos Municipales Departamentales, el ataque ocurrió en un inmueble ubicado en la manzana “Z”, lote 1, sector 3, donde funciona un centro de expendio de bebidas alcohólicas.

Al lugar acudieron socorristas de la estación de Ciudad Quetzal, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos, en estado delicado, hacia la emergencia del IGSS 7-19 y el Hospital Roosevelt. En la escena quedó una persona fallecida, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

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De manera preliminar, la víctima mortal fue identificada como Bradley Ortega Ajín.

🚨 Incidente armado 🚨



En el interior de un inmueble ubicado en la manzana “Z”, lote 1, sector 3 de la colonia Monte Carmelo 3, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, donde funciona una discoteca se produce un incidente armado, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Ciudad… pic.twitter.com/0U69YspYtb — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 28, 2026

De acuerdo con la versión inicial de la Policía Nacional Civil (PNC), un hombre ingresó al establecimiento, se acercó directamente a Ortega y le disparó en la cabeza. Posteriormente abrió fuego contra otras personas que se encontraban en el lugar, dejando ocho heridos.

Tras cometer el ataque, el responsable salió del lugar y huyó a bordo de una motocicleta.

Sector con antecedentes de violencia

Este no es el primer hecho armado que se registra en el sector de Monte Carmelo 3, una zona que en los últimos años ha sido escenario de ataques similares.

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El 27 de diciembre de 2022, tres personas murieron en un ataque armado ocurrido en la misma colonia, mismo sector y durante horas de la noche. Según versiones de ese caso, dos hombres ingresaron a un lugar donde varias personas consumían bebidas alcohólicas y dispararon sin mediar palabra antes de escapar.

Más recientemente, el 2 de agosto de 2025, otro hecho violento en el mismo sector dejó dos personas fallecidas y una herida en un ataque ocurrido a plena luz del día. Según informaron los bomberos, las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el local cuando fueron atacadas.

🚨 EmergenciaCBMD | INCIDENTE ARMADO 🚨🚑



Colonia Monte Carmelo Tres, Ciudad Quetzal, se registra un ataque armado en el interior de un local comercial, dejando como saldo dos personas fallecidas y una persona herida.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Ciudad Quetzal… pic.twitter.com/nebefzxUx4 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 2, 2025

Las autoridades mantienen bajo investigación el nuevo ataque para determinar el móvil.