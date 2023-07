Calor extremo: cuáles son los países que han sobrepasado los 40 grados centígrados en la temperatura

El funcionario recordó a los residentes de Florida la importancia de tomar medidas de seguridad contra esta ola de calor y alta humedad, hidratarse adecuadamente y tener presente que “nunca es seguro dejar a niños o mascotas solos en un automóvil estacionado”.

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami (NWS, en inglés) tuiteó el martes 18 de julio que “las condiciones de calor continúan hoy, ya que las altas temperaturas alcanzan los 90 grados Fahrenheit (32.2 grados centígrados) y los índices de calor se acercan al rango de 105-110 grados Fahrenheit (40.5-43.30 grados centígrados).

An extremely dangerous and long-duration heat wave will continue over the Southwest well into next week with oppressive heat indices spreading across the south-central and southeast U.S. through this weekend. https://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/TJBHldpDOg

— National Weather Service (@NWS) July 19, 2023