Ciclosporiasis y salmonela en EE. UU.: Cuántos casos hay y qué productos se han retirado del mercado

Taylor Farms, compañía de California vinculada a un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, anunció este lunes el retiro del mercado estadounidense de sus productos elaborados con jalapeño mexicano, tras una nueva alerta sanitaria, ahora por salmonelosis, asociada a ese chile producido en Sinaloa.

La empresa retirará de cadenas como Target, Walmart, Whole Foods, Trader Joe's y Kroger los jalapeños y productos derivados, como salsas, guacamole, pico de gallo y burritos, tras el brote de salmonela que ha dejado 345 casos en 27 estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este es el segundo producto que la compañía retira en un mes, pues el 17 de julio retiró del mercado lechuga iceberg, también procedente de México, por el brote del parásito Cyclospora, que ha dejado dos muertes, 278 hospitalizaciones y 6,358 casos confirmados por los CDC.

Sobre la salmonela, Taylor Farms expuso en un comunicado que la "posible fuente del brote" es un productor de Sinaloa, estado del norte de México, que abastece a la distribuidora Coast Citrus Distributors.

Pero sostuvo que "hasta la fecha, Taylor Fresh Foods no tiene conocimiento de ninguna enfermedad reportada vinculada a sus productos que contienen chiles jalapeños", además de asegurar que "ya no se abastece de productos de este agricultor y surtirá los pedidos a través de proveedores alternativos".

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitió el fin de semana una alerta de salud pública para productos cárnicos y de aves que contienen los jalapeños, lo que incluye otros alimentos vendidos en cadenas como H-E-B y Wawa.

El organismo aclaró que "hasta la fecha, no se han confirmado casos de enfermedad debido al consumo de los productos regulados por el FSIS que contienen los chiles jalapeños afectados".

Los brotes de ciclosporiasis y salmonelosis también han afectado a franquicias estadounidenses de comida rápida inspirada en México, como Taco Bell, ligada a Cyclospora, y Chipotle y QDOBA, vinculadas a los jalapeños con salmonela, aunque las cadenas ya retiraron los productos sospechosos de sus tiendas.

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