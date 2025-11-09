Cierre del gobierno en EE.UU. llegaría a su fin tras acuerdos alcanzados entre senadores

Cierre del gobierno en EE.UU. llegaría a su fin tras acuerdos alcanzados entre senadores

Un grupo de senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo que pondrá fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos, según la prensa local.

AMDEP8690. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/11/2025.- Una persona habla por teléfono frente a los mostradores vacíos del aeropuerto John F. Kennedy este viernes, en Nueva York (EE.UU.). Debido a la escasez de controladores agudizada por el cierre del Gobierno Federal, EE.UU. recorta a partir del viernes en un 10 % la oferta de vuelos en 40 grandes aeropuertos, medida que puede eliminar hasta 4.000 correspondencias diarias en el mayor mercado mundial de la aviación comercial. EFE/Ángel Colmenares

Más de 800 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos en una inédita reducción de tráfico aéreo por el cierre del gobierno federal. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según fuentes consultadas por varios medios estadounidenses, el acuerdo preliminar fue negociado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan y varios senadores republicanos.

De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que posibilitará pagar los sueldos de los alrededor de 650 mil funcionarios puestos en suspensión salarial y reintegrar a algunos funcionarios que fueron suspendidos del empleo.

Según Fox News, los senadores comenzarán las votaciones esta misma noche de domingo, aunque la Cámara de Representantes tendrá que reunirse para oficializar el fin del cierre del gobierno federal más lago de la historia de Estados Unidos, de 40 días, por la falta de acuerdo para extender el presupuesto estadounidense.

Como parte del acuerdo, el representante de la mayoría republicana del Senado, John Thune, prometió a los demócratas votar en diciembre una extensión de los subsidios para la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, que expiran al final del año y que se habían convertido en el gran obstáculo para el acuerdo.

Hasta el 06 de noviembre de 2025, los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos siguen sin contratiempos, pero el cierre del Gobierno estadounidense podría alterar este panorama. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

"Parece que estamos más cerca de un acuerdo para poner fin al cierre", indicó esta noche el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago (Florida).

Este cierre del gobierno federal ha durado un récord de 40 días y provocado la suspensión del sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impago de cupones de alimentos para los más pobres y largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria.

Ante la falta de salarios, muchos funcionarios se han visto obligados a recurrir a donaciones de comida o préstamos de emergencia mientras un gran número seguía trabajando sin recibir su nómina.

Redacción EFE

