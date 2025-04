Círculo de alerta: La curiosa reacción de los elefantes durante el temblor en California

El famoso Zoológico Safari, ubicado en la ciudad de San Diego, compartió un video en sus redes sociales oficiales en el que muestra la forma en que una manada de elefantes africanos reaccionó al movimiento telúrico provocado por el temblor de magnitud 5.2 registrado el pasado lunes 14 de abril en el estado de California.

Al percibir el sismo, los elefantes corrieron al centro del recinto y se agruparon para formar un círculo alrededor de los miembros más jóvenes de la manada. Además, de acuerdo con las autoridades del zoológico, el grupo permaneció unido durante cuatro minutos, ya que la familia de mamíferos placentarios realizaba un “círculo de alerta”.

"El objetivo del círculo de alerta es proteger a los elefantes más jóvenes, debido a que le permite a toda la manada observar el panorama completo de la situación y a los adultos prepararse ante las posibles amenazas", explicó el portavoz del zoológico, quien logró presenciar el momento único en que el terremoto sacudió las instalaciones.

La grabación de la cámara de seguridad captó el instante en que los cinco elefantes africanos se encontraban en distintas posiciones y, tan solo unos segundos después, los adultos (Ndlula, Khosi y Umngani) se apresuraron para rodear a las dos crías (Mkhaya y Zuli), con el fin de protegerlas de cualquier peligro relacionado con el terremoto.

"Por si no saben, los elefantes tienen la capacidad única de percibir sonidos a través de sus patas. Por eso reaccionaron unos segundos antes", escribió el parque en la descripción del video publicado en su cuenta de Facebook, donde se muestra la reacción de los paquidermos y que actualmente supera los tres millones de visualizaciones.

"En estos casos, nos dimos cuenta de que se quedan congelados mientras reúnen información sobre dónde está el peligro. Esta especie es conocida por su sentido de comunidad y protección mutua, ya que los elefantes africanos son animales muy sociales", explicó la curadora de mamíferos del parque de San Diego, Mindy Albright.

De acuerdo con Albright, el elefante africano es el mayor mamífero terrestre que existe en la actualidad, y esta especie tradicionalmente forma “estructuras familiares” lideradas por las hembras mayores de la manada, quienes se convierten en las líderes encargadas de tomar decisiones para la supervivencia de sus respectivos grupos.

"En la grabación se puede observar cómo uno de los elefantes más jóvenes corre directamente hacia el centro para que las matriarcas de la manada lo protejan", añadió Mindy Albright, quien también destacó que la única cría macho intentó permanecer en la periferia del círculo como una forma de demostrar su “independencia y valentía”.

"Es maravilloso ver a los animales hacer lo que cualquier padre o madre hace, aunque en realidad es la manera en la que todos deberíamos actuar: priorizando la protección de los hijos", declaró la experta, quien se mostró contenta por la forma en que este fenómeno natural fue recibido en redes sociales, tras haber quedado registrado en video.

Después de alcanzar millones de visualizaciones en las plataformas digitales, la escena ocurrida en el zoológico de San Diego ha conmovido a miles de personas en todo el mundo, quienes destacan el instinto de protección y la unión familiar de estos elefantes, considerados una de las últimas especies de proboscídeos que aún sobreviven.

A herd of African elephants instinctively formed an “alert circle,” intended to protect the younger elephants at the San Diego Zoo Safari Park this morning, as a 5.2 magnitude earthquake shook southern California. pic.twitter.com/g3v6ddMz5G