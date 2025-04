Arrestan a William Levy en Florida: Conozca los cargos que enfrenta el actor cubano en EE. UU.

Durante la noche del pasado lunes 14 de abril, el actor y productor cubano-estadounidense de 44 años, William Levy, fue arrestado por "alteración del orden público y allanamiento en estado de embriaguez" por la policía del condado de Broward, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, a unos 45 kilómetros al norte de Miami.

El artista aún permanece en una cárcel ubicada en el sur del estado de Florida y, aunque el allanamiento de una propiedad ocupada obligaría a Levy a presentarse ante un juez, hasta el momento se desconoce la fecha exacta de su comparecencia ante las autoridades.

La foto del arresto en la localidad de Weston muestra a Levy demacrado, con una barba canosa y con el ceño fruncido. Además, el reporte policial no indica fecha de liberación o cantidad de fianza, por lo que se especula que las autoridades de Florida podrían establecer una pena de 60 días de cárcel por alteración del orden tras tomar alcohol.

Asimismo, el allanamiento de la propiedad podría llevar hasta tres meses en prisión, debido a que ambos cargos son considerados delitos menores en los Estados Unidos. No obstante, el arresto del actor en Florida ha desatado la indignación por parte de sus seguidores en las redes sociales, quienes están preocupados por la salud de William.

Este nuevo incidente de William Levy ocurre tras una serie de episodios previos que se vinculan a conflictos domésticos con su expareja, la también actriz y modelo estadounidense de 46 años, Elizabeth Gutiérrez; debido a que la policía acudió más de cuatro ocasiones a la residencia compartida por ambos en Southwest Ranches.

En mayo del 2024, Elizabeth denució que Levy había empujado a su hija menor de edad durante una discusión en Fort Lauderdale, Florida. Además, en las cuatro visitas de la policía estadounidense a la residencia de los artistas, los agentes registraron "tensos intercambios" entre ambas celebridades gracias a la ayuda de sus cámaras corporales.

William Gutiérrez Levy, nacido en la ciudad cubana de Cojimar, llegó al territorio de los Estados Unidos a los 16 años y actualmente es conocido internacionalmente por su trayectoria como actor y modelo en diversas telenovelas premiadas, como "Cuidado con el Ángel", "Sortilegio" y "La Tempestad", todas grabadas en la Ciudad de México.

En los últimos años, el artista cubano-estadounidense ha protagonizado las series de "Café con aroma de mujer", una producción de Telemundo que comparte con Netflix, y "Montecristo", su primera participación en un programa de España, tras su destacada actuación en "Arcadia", donde comparte pantalla con la española Paula Echeverría.

Hasta el momento los representantes de Levy no han ofrecido declaraciones públicas sobre el arresto. A pesar de eso, los fanáticos de William han comenzado a especular sobre la salud mental del actor cubano, quien presuntamente, en junio del 2024, obligó a abortar a una mujer que había quedado embarazada de él en un viaje de España.

“Es una chica de Tenerife. Todo pasó mientras él estaba rodando Montecristo en España. Se conocieron en una discoteca de Madrid, nos llegó la información por parte de ella. Vimos los chats que se habían mandado y comprobé que era el teléfono de él”, explicó el periodista Carlos Corbacho del diario español Marca, en sus redes sociales.

