La exfutbolista y mujer del año 2022, Karenna Groff, víctima del accidente aéreo en Nueva York

El accidente aéreo que ocurrió durante la mañana del pasado domingo 13 de abril, alrededor de las 9.47 horas, en el pueblo de Copake, Nueva York, sacudió al deporte universitario de los Estados Unidos, considerando que una de las seis personas que viajaba en la avioneta que se estrelló era la exfutbolista estadounidense Karenna Groff.

Karenna Groff fue nombrada la Mujer del Año en el 2022 por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado (NCAA, por sus siglas en inglés), una liga deportiva conformada por 1 mil 281 instituciones, conferencias, organizaciones e individuos que organizan la mayoría de los programas deportivos universitarios en el territorio de los Estados Unidos.

En la actualidad, la estadounidense era una de las exfutbolistas más destacadas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Lamentablemente, Karenna falleció en el accidente aéreo de Copake junto a su padre, Michael Groff; su madre, Joy Saini; su hermano, Jared Groff, y su pareja sentimental, James Santono.

En el 2022, el mejor año de su carrera como atleta universitaria, Groff anotó más de 50 goles en una sola temporada, lo que le permitió brillar dentro y fuera del terreno de juego. Debido a que, según la NCAA, la exfutbolista fue elegida como la Mujer del Año “por sobresalir en los ámbitos académicos, deportivos, de servicio y de liderazgo”.

"Hemos recuperado y obtenido un video del accidente en el pueblo de Copake. Esta nueva grabación es de mayor calidad y parece mostrar que el avión estaba intacto antes de estrellarse a una alta velocidad de descenso contra el suelo", indicó Todd Inman, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la Oficina del Alguacil en el condado neoyorquino de Columbia, la avioneta modelo Mitsubishi MU-2B se estrelló “en un campo fangoso” ubicado en el pueblo de Copake, Nueva York, cerca de la frontera con el estado de Massachusetts, considerando que “el avión se dirigía hacia el aeropuerto en el condado de Hudson”.

El incidente en el que falleció Karenna Groff constituye el tercer accidente aéreo registrado en los últimos cuatro días, después de que una avioneta se estrellara en una transitada calle de la ciudad de Boca Ratón, Florida, donde las personas a bordo fallecieron y la aeronave provocó un incendio que consumió varios vehículos.

Asimismo, durante la tarde del jueves 10 de abril, un helicóptero se estrelló en la ciudad de Hoboken, Nueva Jersey, donde el español Agustín Escobar —presidente de la filial de la empresa tecnológica Siemens en España —, su esposa Mercé Camprubí y sus hijos se convirtieron en cinco de las seis víctimas mortales de ese accidente aéreo.

Karenna Groff será recordada por su calidad como deportista y por su compromiso con las causas sociales, debido a que en el 2023 promovió la inclusión en el deporte junto con las asociaciones Soccer Without Borders y South End Soccer, además de trabajar en laboratorios de investigación en neurociencia, pasión que heredó de sus padres.

"Los Groff eran una familia maravillosa. El mundo perdió a mucha gente muy buena que habría hecho mucho bien por todas las personas si hubieran tenido la oportunidad. Todos estamos personalmente devastados", expresó John Santoro, padre del novio de Karenna, James Santoro, quien también falleció en el accidente aéreo de Copake.

Asimismo, las autoridades del MIT indicaron que Karenna "demostró una habilidad excepcional y una pasión inquebrantable por la atención de todos los pacientes y la misión de nuestra institución. La recordaremos siempre por su calidez, su gracia, su amabilidad, sus logros sobresalientes y la alegría pura que trajo a nuestra comunidad".

