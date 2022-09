CJNG: así es el millonario apartamento en Dubái de un integrante de la organización criminal liderada por “El Mencho”

El movimiento que más destaca es la compra de un penthouse valorado en más de US$2 millones en la que está considerada como una de las ciudades más lujosas del mundo.

Los integrantes del CJNG que se encuentran realizando estas operaciones son Hassein Eduardo Figueroa Gómez, principal lavador de dinero de “El Mencho” y responsable de la compra del apartamento en Dubái, y Ernesto Fernández Gómez.

Este lujoso apartamento en Dubái se encuentra ubicado en Marina Heights Tower, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y cuenta con cinco habitaciones, seis baños y una espectacular vista al mar.

Según un portal de bienes raíces en Dubái, la torre en la que se encuentra el apartamento del miembro del CJNG cuenta con amenidades como gimnasio, piscina, canchas de squash y un área de juegos infantiles, añadido de los lujos que presenta el penthouse.

Las autoridades también informaron que tanto Hassein Eduardo Figueroa Gómez como Ernesto Fernández Gómez, integrantes de la organización liderada por “El Mencho”, se les atribuyen diversas propiedades en Jalisco y un conjunto de empresas identificadas como operadoras de actividades ilícitas.

Afraid of heights ? Stay at the tallest tower in #Dubai #Marinahttp://t.co/734vUy4Dqc pic.twitter.com/CtMwZvKfEB

— Dubai Short Stay (@dubai_shortstay) September 7, 2015