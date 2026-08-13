Colaboradores cercanos acompañaron a Trump en el camión de catering, pero ningún miembro de su gabinete

Cuando el presidente Donald Trump abandonó en secreto el avión presidencial Air Force One en un camión de catering el mes pasado, debido a una posible amenaza de asesinato iraní en Turquía, estuvo acompañado por algunos de sus asesores más leales y de mayor antigüedad, pero por ningún miembro de su gabinete.

Entre los demás pasajeros del camión se encontraban Dan Scavino, subjefe de gabinete de la Casa Blanca; Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente, y Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, según un funcionario estadounidense familiarizado con la operación y material revisado por The Washington Post que corroboró la información. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios.

También estuvieron presentes algunos asesores de menor rango, pero el grupo no incluía al secretario de Estado, Marco Rubio, ni a otros altos funcionarios del gobierno, según la fuente oficial y la documentación.

Los ocupantes del camión de catering se trasladaron sigilosamente desde el antiguo avión presidencial Air Force One a un C-32A más pequeño de la Fuerza Aérea, antes de volar a Gran Bretaña separados del cuerpo de prensa de la Casa Blanca y de los altos funcionarios.

Este relato aporta una nueva perspectiva sobre la operación del 8 de julio, de la que informó por primera vez The Post el lunes y que ha provocado que los demócratas del Congreso exijan una sesión informativa inmediata. Los funcionarios de la Casa Blanca ocultaron la maniobra a los periodistas que viajaban con el presidente ese día y durante más de un mes.

Entre los pasajeros del avión más pequeño se encontraba el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien abordó el C-32A mediante unas escaleras exteriores, de manera que parecía ser el funcionario de mayor rango a bordo, según informó The Post el lunes.

Scavino, Harp y Nauta formaban parte de un círculo cercano de partidarios que trabajaron para Trump en su finca de Mar-a-Lago, Florida, durante los cuatro años transcurridos entre sus presidencias, después de que muchos otros funcionarios que sirvieron en su primera administración se distanciaran tras dos juicios políticos y múltiples investigaciones penales.

Otros altos funcionarios de la administración, personal militar, agentes del Servicio Secreto y periodistas permanecieron en el antiguo avión Air Force One, que había sido considerado demasiado arriesgado para el viaje del presidente.

Más de un mes después de la operación y dos días después de que The Post revelara por primera vez la maniobra relacionada con el avión militar, la Casa Blanca se ha negado a decir qué funcionarios de la administración permanecieron en ese avión, que la Casa Blanca afirmó falsamente que Trump utilizó para salir de Turquía.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la operación, Trump dijo que la decisión de tomar un vuelo alternativo fue del Servicio Secreto.

“En realidad, depende únicamente del Servicio Secreto. Simplemente sigo sus instrucciones”, declaró Trump a los periodistas en la pista de aterrizaje de la Base Conjunta Andrews el martes por la noche. “Querían que viajara en otro vuelo, en otro avión, con la misma seguridad… Hago lo que me dicen”.

AIR FORCE ONE (VC-25A) landed at RAF Mildenhall this evening. They had to hold for about 4 minutes for REACH 18 who was oddly occupying their parking spot.



🎥📷 RankUpAviation https://t.co/BOEfBV9riF pic.twitter.com/PUnGM3kMyc — Thenewarea51 (@thenewarea51) July 8, 2026

Sigue sin estar claro si todos los altos funcionarios de la administración implicados sabían que viajaban en un avión diferente al del presidente o si, al igual que los periodistas asignados al grupo que lo cubría, desconocían la situación.

Cuando se le preguntó el martes por qué era demasiado peligroso para él volar en el Air Force One, pero no para la prensa, Trump afirmó que aún se enfrentaba a una amenaza mayor que quienes iban en el otro avión.

“El avión en el que yo viajaba corría mayor riesgo”, dijo Trump. “Porque creo que ese sería el avión que tendrían más probabilidades de atacar”.

La Casa Blanca no facilitó a los medios la lista de pasajeros que salían de Turquía, información que suele compartir. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Rubio figuraban entre los funcionarios del gobierno que aparecían en la lista de pasajeros rumbo a Turquía, donde asistieron a la cumbre de la OTAN.

Otros funcionarios que viajaban en ese vuelo eran el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; el director de comunicaciones, Steven Cheung; el asesor adjunto de seguridad nacional, Michael Needham, y el secretario de personal, Will Scharf, quien esta semana fue ascendido a asesor jurídico de la Casa Blanca.

Scavino, Harp y Nauta no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre su acompañamiento a Trump en el camión de catering y el posterior vuelo de Ankara a Gran Bretaña.

Scavino ha trabajado para Trump durante más de una década, gestionando su presencia en redes sociales y dirigiendo la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca. Harp, conocida como la “impresora humana”, acompaña constantemente a Trump con copias impresas de correos electrónicos, artículos de prensa y publicaciones en redes sociales. Nauta, un veterano de la Marina que trabajó como asistente personal en la primera Casa Blanca de Trump, fue un testigo clave en la investigación del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump en Mar-a-Lago.

Ann Compton, who was in the traveling press corps on 9/11, weighs in on the secret plane President Trump took from Turkey. pic.twitter.com/L53geHO0mL — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 12, 2026

Los periodistas que viajaban en el antiguo Air Force One desconocían la operación, aunque más tarde ese mismo día le preguntaron a Trump por qué el personal les había ordenado mantener las ventanillas cerradas durante todo el vuelo desde Turquía.

Trump respondió que era “porque probablemente estás en un vuelo peligroso debido a los sinvergüenzas con los que tenemos que lidiar”. Trump dijo que su vida corre “constantemente peligro” y que es el “número uno” en la “lista” de Irán.

Los demócratas han expresado su preocupación por el hecho de que la maniobra haya puesto en peligro, sin que lo supieran, a la prensa y a algunos miembros del personal de la Casa Blanca. Han exigido que la administración informe al Congreso sobre la operación.

“Tiene que haber una sesión informativa en el Congreso porque no se trata solo de la seguridad del presidente”, dijo el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) en una entrevista con CNN.

“Quiero saber qué precauciones se tomaron para garantizar la seguridad de todos los pasajeros del Air Force One, que fue considerado demasiado peligroso para que el presidente volara en él, y qué precauciones se tomaron para mantener a salvo al personal y a los periodistas que iban en ese avión”.

Trump declaró el martes a los periodistas que no le sorprendía la operación del Servicio Secreto porque se enfrenta a “muchas amenazas que desconocemos”.

“Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas”, dijo. “Los presidentes que no lo son no reciben amenazas. Y creo que yo puedo ser el más importante”.

Andrew Marlowe, who wrote "Air Force One," says Secret Service did what it had to but it did not make Trump look good. "Real life isn’t a movie but given the circumstances I’m not sure I could ever script a moment like that for a heroic main character." https://t.co/hq52QElPXG — Peter Baker (@peterbakernyt) August 12, 2026