¿Cómo es el gato tilcayo? La nueva especie de felino descubierta en los bosques de Bolivia

De acuerdo con la BBC, el felino era confundido con otras especies similares, por lo que pasó desapercibido durante muchos años. Es la primera especie de gato descubierta en más de cien años.

Los científicos realizaron estudios de ADN que demostraron que el animal pertenece a una categoría propia, lo que evidencia cuánto queda aún por descubrir sobre los mamíferos.

Expertos esperan que este descubrimiento genere atención sobre la conservación de los gatos tigre en Centroamérica y Sudamérica, que reciben menos atención pública que especies como leones, leopardos y tigres.

Los gatos tigre son pequeños, tienen manchas y habitan en Centroamérica y Sudamérica, desde Costa Rica hasta Bolivia y Argentina.

De acuerdo con Paula Nogales-Ascarrunz, bióloga de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, la especie fue nombrada Leopardus tilcayo.

Descubrimiento del nuevo felino

De momento, solo se ha encontrado un ejemplar vivo confirmado de esta nueva especie, que habita desde hace 10 años en un santuario en Bolivia. Nogales-Ascarrunz colaboraba en el santuario y observó características inusuales en el animal.

El felino fue encontrado en el bosque por un habitante del lugar, quien creyó que era un gato doméstico. Sin embargo, cuando el animal creció, mostró comportamientos salvajes, por lo que se descartó que se tratara de un gato común.

La bióloga conocía sobre avistamientos de pequeños felinos en los bosques de Los Yungas, en Bolivia. Junto con otros investigadores, tuvo la iniciativa de investigar y estudiar la historia evolutiva de los gatos tigre mediante muestras de ADN y ejemplares conservados en museos.

El estudio fue publicado más tarde en la revista Current Biology, donde se revela que existen cinco especies de gatos tigre, incluida Leopardus tilcayo.

Diversos científicos entrevistados por la BBC señalan que las especies de felinos salvajes son difíciles de identificar por su similitud con los gatos domésticos. Los especialistas siguen aprendiendo a diferenciarlas, debido a que existen muy pocos ejemplares en los museos.

Además, agregan que las especies de gatos tigre se encuentran en peligro de extinción debido a la deforestación, la pérdida de hábitat y la caza ilegal. La nueva especie no se encuentra dentro de estas evaluaciones.

Actualmente, se reconocen oficialmente 41 especies de felinos, lo que incluye todas las especies vivas, desde gatos domésticos hasta tigres. Estos descubrimientos enriquecen a la familia biológica Felidae y elevan la cantidad en aproximadamente 44.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.