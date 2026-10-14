Cómo es el proceso de EE. UU. para solicitar la extradición de una persona

En Guatemala y otros países del mundo se conocen diversos casos de personas requeridas por Estados Unidos por presuntamente haber cometido un delito, por lo que las autoridades solicitan su extradición para que sean procesadas penalmente.

De acuerdo con la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la extradición es un proceso formal mediante el cual una persona que se encuentra en un país es entregada a otro para ser juzgada.

Para que se lleve a cabo la extradición de una persona, este proceso debe estar regulado por un tratado, ya sea bilateral o multilateral. La solicitud se tramita entre el Gobierno federal de Estados Unidos y el gobierno de un país extranjero.

Sin embargo, el proceso comprende diferentes pasos. Esto es lo que debes saber sobre cómo Estados Unidos lleva a cabo sus solicitudes de extradición en otros países.

1. Oficina de Asuntos Internacionales (OIA)

Lo primero es que un fiscal federal o estatal que busque traer a una persona a Estados Unidos debe ponerse en contacto con la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA, en inglés), adscrita al Departamento de Justicia.

En el manual del Departamento se explica que los fiscales y agentes tienen prohibido ponerse en contacto directamente con las autoridades extranjeras por su cuenta, ya que la OIA es la entidad encargada de evaluar la viabilidad legal del caso.

La OIA debe evaluar los siguientes aspectos para determinar si las autoridades estadounidenses procederán a solicitar la extradición del detenido:

La ubicación del sospechoso.

Su nacionalidad.

La gravedad del delito que presuntamente cometió.

Los costos asociados a su traslado a Estados Unidos.

El manual del Departamento de Justicia también explica que, en situaciones urgentes en las que exista el riesgo de que el sospechoso escape, los tratados pueden permitir solicitar un arresto provisional.

2. Plazos de tiempo

Una vez que las autoridades detienen a la persona, Estados Unidos debe presentar la documentación certificada dentro del plazo establecido en el tratado de extradición aplicable. Este periodo puede variar según el país y las circunstancias del caso.

El manual explica que, si Estados Unidos no presenta la documentación dentro del plazo estipulado, la persona detenida puede quedar en libertad, aunque esto no necesariamente impide que se presente una nueva solicitud conforme a las leyes aplicables.

3. Documentación

Para presentar una solicitud formal, el fiscal a cargo debe elaborar un expediente detallado del detenido que incluya:

Una declaración jurada que explique los hechos del delito.

Copias de las leyes que la persona presuntamente habría infringido.

Órdenes de arresto vigentes y antecedentes pertinentes.

Pruebas que respalden los cargos.

Fotografías y huellas dactilares, cuando corresponda.

La OIA debe revisar y aprobar la documentación antes de autorizar su presentación. La precisión y la suficiencia de los documentos son importantes, ya que las deficiencias pueden dar lugar a cuestionamientos legales y retrasos en el procedimiento.

4. Nota diplomática a la embajada

Cuando la OIA autoriza la documentación, el Departamento de Estado debe preparar una nota diplomática que se transmite por medio de la embajada de Estados Unidos y se dirige a las autoridades competentes del país extranjero.

La solicitud se remite posteriormente a las autoridades locales, donde un juez u otra autoridad competente determina si cumple con los requisitos establecidos en las leyes y el tratado aplicable.

Si las autoridades del país requerido autorizan la extradición, se coordinan los procedimientos correspondientes para entregar a la persona a las autoridades estadounidenses.

Cabe aclarar que el procedimiento de extradición puede varias según el país, por lo que pueden obviarse algunos pasos o no.

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