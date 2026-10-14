EE. UU. solicita la extradición de un hombre capturado en Guatemala por diez delitos sexuales

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EE. UU. solicita la extradición de un hombre capturado en Guatemala por diez delitos sexuales

En la aldea El Fiscal, Palencia, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre requerido en extradición por presuntos delitos sexuales.

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CAE CON FINES DE EXTRADICIÓN CESAR N. 14.10.2026

César “N” es requerido por Estados Unidos por supuestos delitos sexuales. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) brindó detalles sobre la captura de un hombre requerido por Estados Unidos por delitos sexuales.

La institución informó que la noche del martes 13 de octubre, investigadores del Centro Antipandillas Transnacional capturaron a César “N”, de 22 años, en la aldea El Fiscal, Palencia.

Según la PNC, el detenido es requerido por el Gobierno de Estados Unidos por 10 delitos de índole sexual.

La institución explicó que la detención provisional con fines de extradición está relacionada con delitos de secuestro, violación, sodomía forzada, agresión sexual agravada y estrangulamiento con resultado de lesiones.

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Añadió que, con esta captura, suman 40 las personas detenidas con fines de extradición en lo que va del 2026.

Para leer más: Detienen a piloto aviador requerido por EE. UU. por secuestro y delitos sexuales

De ese total, 24 son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico y 16 por otros delitos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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