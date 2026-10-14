Justicia
EE. UU. solicita la extradición de un hombre capturado en Guatemala por diez delitos sexuales
En la aldea El Fiscal, Palencia, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre requerido en extradición por presuntos delitos sexuales.
César “N” es requerido por Estados Unidos por supuestos delitos sexuales. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) brindó detalles sobre la captura de un hombre requerido por Estados Unidos por delitos sexuales.
La institución informó que la noche del martes 13 de octubre, investigadores del Centro Antipandillas Transnacional capturaron a César “N”, de 22 años, en la aldea El Fiscal, Palencia.
Según la PNC, el detenido es requerido por el Gobierno de Estados Unidos por 10 delitos de índole sexual.
La institución explicó que la detención provisional con fines de extradición está relacionada con delitos de secuestro, violación, sodomía forzada, agresión sexual agravada y estrangulamiento con resultado de lesiones.
Añadió que, con esta captura, suman 40 las personas detenidas con fines de extradición en lo que va del 2026.
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De ese total, 24 son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico y 16 por otros delitos.
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