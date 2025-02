¿Cómo se puede utilizar el sistema localizador de migrantes detenidos en los Estados Unidos?

Desde el comienzo de su campaña electoral, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó claras sus propuestas contra la inmigración ilegal en la nación norteamericana y, por el momento, sus dos objetivos principales son: Las deportaciones masivas de indocumentados y las "desnaturalizaciones" de los hijos de ilegales.

Ante la llegada de las redadas a los Estados Unidos, el analista migratorio guatemalteco, Fernando Castro Molina, tomó la iniciativa de compartir una serie de consejos para los inmigrantes ubicados en el territorio estadounidense, principalmente para aquellas personas que se encuentran actualmente en una situación irregular o ilegal.

En esta ocasión, Castro compartió información sobre el Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS), el método público disponible en internet que le permite a los familiares, y a los representantes legales, localizar a las personas bajo detención inmigratoria en EE. UU, arrestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Estos datos son importantes para todos esos casos en donde las personas inmigrantes son capturadas y los familiares quieren buscarlos en el sistema de localización de ICE. Considero que vale la pena difundir este tema, así como los números de los Consulados para que puedan pedir apoyo, dependiendo de la ubicación", agregó el analista.

Para utilizar el Sistema Localizador de Detenidos en Línea, la persona interesada debe visitar el sitio web del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el cual cuenta con una opción cuyo objetivo es localizar a los indocumentados detenidos por los agentes de inmigración y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El sistema ODLS se encuentra disponible en cinco idiomas: español, inglés, portugués, francés y turco; sin embargo, cabe mencionar que el localizador de detenidos no ofrece datos sobre los capturados que sean menores de 18 años, por lo que en esos casos es necesario contactar a una Oficina de Operaciones de Detención y Deportación.

De acuerdo con el analista migratorio guatemalteco, Fernando Castro Molina, la mejor manera de realizar una búsqueda en el sistema localizador de inmigrantes (ODLS), es utilizando el número de registro del extranjero, popularmente conocido como "A-Number", además de brindar el nombre del país de nacimiento del detenido por ICE.

"El A-Number es el número de identificación de nueve dígitos, que se le asigna a una persona que solicita beneficios de inmigración o que está sujeta a procedimientos de control migratorio", añadió Castro, quien indicó que el número de registro es único y solamente se asigna uno por persona, aunque usualmente comienza con dos ceros.

Si la persona interesada en utilizar el sistema ODLS no cuenta con el "A-Number" del detenido, puede realizar una búsqueda en el sistema utilizando: El nombre, el apellido y el país de nacimiento del detenido; aunque, de acuerdo con el analista, esta opción es más compleja debido a que debe de ingresar el nombre completo del migrante.

"Si escribe la información de una persona de forma incorrecta, el sistema quizá no le proporcione el resultado correcto. Si no tiene éxito en su búsqueda, lo recomendable es tratar de ingresar variaciones del nombre del detenido", agregó Castro, tomando en cuenta que existen casos en donde varios detenidos cuentan con el mismo nombre.

Cabe mencionar que el sistema ODLS sólo posee información de los detenidos que actualmente se encuentran bajo la custodia del ICE o que fueron liberados durante los últimos 60 días, por lo que si la persona no puede localizar a un inmigrante, es preferible comunicarse con una Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (DRO).

