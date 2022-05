Compra de Twitter en el aire: Las exigencias de Elon Musk para cerrar el negocio de la red social (las cuentas falsas y porcentajes de credibilidad)

El multimillonario Elon Musk exigió a la dirección de Twitter “pruebas” de que las cuentas falsas son menos del 5% del total en la red social para seguir adelante con la compra de la empresa, alimentando nuevamente las dudas sobre la operación valorada en cerca de US$44 mil millones.

Twitter claims that >95% of daily active users are real, unique humans. Does anyone have that experience?

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022