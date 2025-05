Congresista de EE. UU. afirma que Bukele “liberó” a El Salvador “del terrorismo”

La congresista publicó hoy en su cuenta de X fotografías donde se le ve con el mandatario salvadoreño, sin precisar si el encuentro fue este lunes.

Luna, quien también es la presidenta de un grupo llamado Caucus de El Salvador integrada por varios congresistas republicanos estadounidenses, escribió: “Lo vi con mis propios ojos: el presidente Bukele realmente ha liberado a El Salvador de las garras mortales de terroristas criminales violentos y ha devuelto la esperanza al pueblo”.

“Como Presidenta de @SAL_Caucus (Caucus), me siento honrada de acompañarlo en la lucha por lograr una paz y justicia duraderas en este hermoso país. Tanto Estados Unidos como El Salvador agradecen su valiente liderazgo @nayibbukele”, añadió.

El presidente Bukele citó en X la publicación de la congresista, sin tampoco brindar más detalles sobre la reunión.

I saw it with my own eyes— President Bukele has truly liberated El Salvador from the death grip of violent criminal terrorists and restored hope to the people.



