“California acaba de votar unánimemente para nominar a Kamala Harris para presidenta. ¡Nuestros delegados han puesto a la vicepresidenta por encima del número requerido que necesita para ser nuestra nominada para la convención!”, escribió Garcia en X.

Para ganar la nominación en la primera vuelta de la votación, un candidato necesita el apoyo de al menos 1 mil 976 delegados de un total de 4 mil.

Estas promesas de apoyo por parte de los delegados son una muestra simbólica de aval a Harris, ya que los delegados podrían cambiar de opinión de aquí a la votación en agosto.

Harris no se convertiría oficialmente en la candidata presidencial del partido hasta que los delegados voten formalmente en una votación nominal virtual que se espera concluya el 7 de agosto.

La vicepresidenta, quien anunció su candidatura ayer tras la retirada de la carrera del presidente, Joe Biden, ya es la candidata favorita de los demócratas tras haber recibido el apoyo de Biden, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y todos los gobernadores demócratas del país -algunos de los cuales sonaban como posibles candidatos-.

