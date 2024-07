La noticia rápidamente se viralizó y diversas personalidades de Hollywood se pronunciaron, además de mostrar su apoyo ante la posible candidatura de la actual vicepresidenta Kamala Harris y pedirle a sus seguidores que voten por ella.

“Apoyo de todo corazón a Joe Biden y su decisión de dar un paso atrás y respaldar completamente a Kamala Harris. Ella es confiable y válida y es una firme defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color”, escribió la Jamie Lee Curtis (Freaky Fiday), una de las primeras artistas en reaccionar a la carta de renuncia de Biden.

También las actrices Yvette Nicole Brown (Community) o Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) pidieron el voto por Harris en sus redes sociales tras la renuncia del presidente de EE.UU. a la reelección.

Thank you @POTUS for officially endorsing @VP to continue the good work you two have done for our country!



We move forward, friends!#VoteBlue#Harris#ThankYouPresidentJoeBiden https://t.co/ZFoyghGkxl — yvette nicole brown (@YNB) July 21, 2024

El actor Mark Ruffalo (Poor Things) hizo un llamado a la acción a los votantes demócratas: “Es hora de emprender el camino. No a Trump/Vance. No a la toma de control de nuestra nación por parte de la religión cristiana de derecha”, escribió en sus redes sociales.

Okay everybody, now we have our marching orders and time to hit the trail running. No to Trump/Vance. No to the right-wing Christian religious takeover of our nation. Nothing wrong with Christianity; just shouldn’t be running a nation birthed from freedom of religion.… https://t.co/cqk0fRLWPA — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 21, 2024

Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de Star Wars agradeció a Biden “el historial de logros que ningún presidente ha igualado” y agregó que ahora está en manos de los estadounidenses patriotas “elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado”.

.@JoeBiden has a record of accomplishments unmatched by any president in our lifetime. He restored honesty, dignity & integrity to the office after 4 years of lies, crime, scandal & chaos. Thank you for your service, Mr. President. It's now our duty as patriotic Americans to… https://t.co/wTnYkClVIk — Mark Hamill (@MarkHamill) July 21, 2024

La actriz y cantante Barbra Streisand (Funny Girl), por su parte, apoyó la decisión de Biden de hacerse a un lado y dijo que en su gestión de cuatro años tuvo “significantes logros”.

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

El ganador de un Oscar y hermano de Billie Eilish, Finneas, publicó una foto de su familia junto a Biden y escribió: “Veo a una persona que antepone a la gente a sí misma y a su orgullo hoy, y por eso tengo un enorme respeto”.

Minutos antes de la renuncia del presidente estadounidense, la cantante estadounidense Cher dijo que, pese a amar a Biden desde que lo conoció en 2008 y haber hecho campaña en favor de su candidatura, “es hora de pasar la batuta”.

Tras enterarse de la noticia, instó al Partido Demócrata a “pensar fuera de los estándares. Ganar es todo”.

También se adelantó al anuncio de la renuncia el director de cine Aaron Sorkin, artífice de The West Wing: publicó un artículo de opinión en The New York Times en el que invitó a los demócratas a nominar al senador republicano Mitt Romney como candidato a la Casa Blanca.

“Nominar a Romney sería demostrar claramente que lo que decimos es lo que realmente queremos: una demostración clara y contundente de que estas elecciones no tienen que ver con lo que suelen ser nuestras elecciones, sino con impedir que un hombre trastornado tome el poder”, aseveró.