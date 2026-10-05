Costa Rica anunció su próxima cárcel de máxima seguridad y esta es la fecha que será inaugurada

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Costa Rica anunció su próxima cárcel de máxima seguridad y esta es la fecha que será inaugurada

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) se inaugurará pronto.

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La presidenta Laura Fernández asumió el poder en Costa Rica para el período 2026-2030 durante un acto en San José. (Foto Prensa Libre: EFE)

La presidenta Laura Fernández asumió el poder en Costa Rica para el período 2026-2030 durante un acto en San José. (Foto Prensa Libre: EFE)

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, anunció el pasado 4 de octubre que la nueva cárcel del país, denominada Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), se inaugurará el próximo 14 de octubre de este año.

El anuncio se llevó a cabo durante una cadena nacional que el Gobierno costarricense realizó el pasado domingo y que se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube.

Durante la cadena nacional, Fernández habló sobre la construcción de esta nueva cárcel y señaló que responde a la necesidad de la población que, según la mandataria, solicitó avances en materia de seguridad.

"Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo y piden mano dura contra los delincuentes", dijo la mandataria.

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Lo que llamó la atención del anuncio de la cárcel es que también se trató de una respuesta ante varios funcionarios y personas que criticaban el proyecto de la "megacárcel".

Entre los comentarios en contra del proyecto se encuentran frases como: "Es una cárcel pequeña", "Esto realmente es una ocurrencia", "Lo de megacárcel es una mentira" y "Suena a puro anuncio de humo".

Infobae añade que la cárcel se construirá dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

El medio señala que el centro constará de cinco módulos y podrá albergar aproximadamente a 5 mil 100 reclusos. Cada módulo podrá albergar aproximadamente a 1 mil 20 personas.

Además, las autoridades costarricenses señalaron que el CACCO no funcionará bajo las mismas condiciones que otros centros de detención del país.

Infobae cita al Ministerio de Justicia de Costa Rica, que afirma que la cárcel está enfocada en individuos vinculados al crimen organizado y buscará evitar que dichas personas lleven a cabo sus actividades delictivas dentro de prisión.

Lea también: Pistas clandestinas y avionetas: la ruta de cocaína que la DEA rastreó desde Costa Rica hacia EE. UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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