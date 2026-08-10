Cuál es el plan de Miami-Dade para apoyar a emprendedores y negocios pequeños y cómo se puede acceder a el

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Cuál es el plan de Miami-Dade para apoyar a emprendedores y negocios pequeños y cómo se puede acceder a el

Miami-Dade implementará un plan para apoyar a emprendedores en la apertura y consolidación de pequeños negocios.

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FOTO ILUSTRATIVA. El condado de Miami-Dade ofrece varias oportunidades a las personas para generar sus propios negocios. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios internacionales y estadounidenses han informado sobre un plan integral que se implementará en el condado de Miami-Dade y que tiene como objetivo ayudar a las personas que busquen abrir o consolidar pequeños negocios.

De acuerdo con Infobae, el plan consiste en asesorar a los emprendedores en las diferentes fases de apertura de un negocio, desde la planificación y el financiamiento hasta la obtención de permisos y la contratación de personal.

El medio lo denomina "Plan Integral para Pequeños Negocios Locales de Miami-Dade" y señala que busca convertirse en una red de servicios y apoyo para las personas y, de esa manera, "mantener el acceso sin abrir la puerta equivocada".

El esquema está conformado por siete pilares fundamentales:

  • Capacitación
  • Asistencia empresarial
  • Capacidad financiera
  • Participación comunitaria
  • Alianzas estratégicas
  • Comunicación e innovación
  • Infraestructura digital y modernización de datos

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El plan, según Infobae, además de apoyar a las personas que inician sus negocios, también puede ser utilizado por empresas o comercios ya establecidos.

Infobae y Diario Las Américas citaron a Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade, quien señaló las diferentes ayudas que dará el condado a las personas.

Cid detalló aspectos como la redacción de un plan empresarial, el diseño de un plan de mercado, la búsqueda de capital inicial, oficinas y otros recursos.

¿Cómo acceder al plan?

Según Infobae, el condado ofrece a las personas el registro gratuito como proveedores gubernamentales y guía a las empresas para obtener la certificación de pequeña empresa (Small Business Enterprise o SBE).

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El medio indica que el Departamento de Adquisiciones Estratégicas trabaja con alrededor de mil 700 empresas SBE.

Además, en el 2023 se creó la denominada Vendor Academy, la cual capacita a los emprendedores sobre los métodos de compra, las condiciones de los contratos, las certificaciones y el uso de diversas plataformas.

En cuanto al financiamiento, el condado de Miami-Dade también pone a disposición el RISE Miami-Dade Fund, que puede ofrecer préstamos de hasta US$75 mil con una tasa de interés preferencial.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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