Cuáles son los diez pasaportes con más accesos en el mundo y en qué puesto está Guatemala

El término "pasaporte poderoso", aunque puede sonar exagerado, se refiere a todos aquellos documentos que permiten a una persona viajar a una gran cantidad de países sin necesidad de otros papeles, como un visado.

Actualmente, existe el llamado Índice de Pasaportes Henley, que enlista los pasaportes más poderosos del mundo. Su información se basa en datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Lo interesante de este listado no es solo la cantidad de países asiáticos que encabezan el ranking, sino también el hecho de que el pasaporte de EE. UU., que históricamente ha ocupado posiciones altas, quedó fuera del top 10 en el 2025.

El listado puede interpretarse de dos formas: como la lista directa de los países que lo integran o como un panorama general que incluye más de 30 países, ya que varios comparten posición al tener acceso a la misma cantidad de destinos.

Top 10

Singapore, con acceso a 193 países Corea del Sur, con acceso a 190 países Japón, con acceso a 189 países Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suiza con acceso a 188 países Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda y Países Bajos con acceso a 187 países. Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suecia con acceso a 186 países. Australia, República Checa, Malta, y Polonia con acceso a 185 países Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido con acceso a 184 países Canadá con acceso a 183 países Letonia y Liechtenstein con acceso a 182 países

En el caso de EE. UU., el país descendió al puesto 12, con acceso a 180 países. Es la primera vez en la historia que queda fuera del top 10, ya que ocupó el primer lugar en el 2006 y el 2014.

For the first time, the United States blue book is not among the top 10 most powerful passports, sliding to the 12th spot on the Henley Passport Index.

¿Dónde está Guatemala?

Según el Índice de Pasaportes Henley, Guatemala ocupa la posición 39, con acceso a 133 países.

La posición más alta que ha alcanzado fue la número 30, en el 2006 y el 2007.

