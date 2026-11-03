Cucharas plásticas afiladas, arma cortante de vidrio y aguja de alambre: los primeros decomisos en el Cacco de Costa Rica

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Cucharas plásticas afiladas, arma cortante de vidrio y aguja de alambre: los primeros decomisos en el Cacco de Costa Rica

La nueva cárcel de máxima seguridad de Costa Rica registra sus primeros decomisos: cucharas afiladas, un arma de vidrio y una aguja de alambre.

Valery Velásquez

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AME287. ALAJUELA (COSTA RICA), 26/10/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio de Justicia de Costa Rica donde se observa a un grupo de hombres privados de la libertad este lunes, en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) en Alajuela (Costa Rica). Vestidos con uniformes color naranja y rapados, llegaron los primeros 123 presos al Cacco, la megacárcel que construyó Costa Rica y que está inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Ministerio de Justicia de Costa Rica /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El Centro de Alta Cotención y Crimen Organizado (Cacco),comenzó a funcionar el pasado 26 de octubre con el traslado de sus primeros 123 reclusos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Cinco días después de recibir a sus primeros reclusos, el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), de Costa Rica, registró sus primeros decomisos de armas artesanales y artículos prohibidos.

La revisión estuvo a cargo de la Policía Penitenciaria en uno de los dormitorios de la nave cuatro del complejo carcelario, ubicado en San Rafael de Alajuela. El Ministerio de Justicia y Paz informó sobre los hallazgos de la primera inspección de espacios en esta nueva prisión de máxima seguridad, destinada a albergar a personas vinculadas con delincuencia de alta peligrosidad.

Armas punzocortantes y daños en el mobiliario

Durante la inspección del módulo, los agentes descubrieron varios objetos modificados para utilizarlos como armas, entre ellos:

  • Siete cucharas plásticas afiladas
  • Un arma blanca artesanal fabricada con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel
  • Un frasco con medicamentos
  • Una aguja elaborada con alambre
  • Diez almohadas improvisadas y tiras de cobijas

El personal de seguridad también decomisó un fragmento angular de metal desprendido de uno de los camarotes, lo que confirmó la alteración del mobiliario del penal.

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Un centro de máxima seguridad inaugurado recientemente

Los decomisos ocurrieron durante el inicio de operaciones del Cacco, un proyecto inaugurado para reforzar el control estatal, que comenzó a funcionar el pasado 26 de octubre con el traslado de sus primeros 123 reclusos, entre ellos, tres sospechosos del homicidio del oficial Gerson Rosales Cascante.

El complejo, construido con una inversión cercana a los US$16 millones, tiene capacidad para 5,100 personas y tecnología de videovigilancia permanente.

Ante los hallazgos, el Ministerio de Justicia y Paz informó que los controles continuarán para salvaguardar el orden en la instalación, aunque hasta el momento no se han especificado sanciones disciplinarias ni cómo se obtuvieron los materiales.

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