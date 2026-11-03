Cucharas plásticas afiladas, arma cortante de vidrio y aguja de alambre: los primeros decomisos en el Cacco de Costa Rica

Cinco días después de recibir a sus primeros reclusos, el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), de Costa Rica, registró sus primeros decomisos de armas artesanales y artículos prohibidos.

La revisión estuvo a cargo de la Policía Penitenciaria en uno de los dormitorios de la nave cuatro del complejo carcelario, ubicado en San Rafael de Alajuela. El Ministerio de Justicia y Paz informó sobre los hallazgos de la primera inspección de espacios en esta nueva prisión de máxima seguridad, destinada a albergar a personas vinculadas con delincuencia de alta peligrosidad.

Armas punzocortantes y daños en el mobiliario

Durante la inspección del módulo, los agentes descubrieron varios objetos modificados para utilizarlos como armas, entre ellos:

Siete cucharas plásticas afiladas

Un arma blanca artesanal fabricada con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel

Un frasco con medicamentos

Una aguja elaborada con alambre

Diez almohadas improvisadas y tiras de cobijas

El personal de seguridad también decomisó un fragmento angular de metal desprendido de uno de los camarotes, lo que confirmó la alteración del mobiliario del penal.

Un centro de máxima seguridad inaugurado recientemente

Los decomisos ocurrieron durante el inicio de operaciones del Cacco, un proyecto inaugurado para reforzar el control estatal, que comenzó a funcionar el pasado 26 de octubre con el traslado de sus primeros 123 reclusos, entre ellos, tres sospechosos del homicidio del oficial Gerson Rosales Cascante.

El complejo, construido con una inversión cercana a los US$16 millones, tiene capacidad para 5,100 personas y tecnología de videovigilancia permanente.

Ante los hallazgos, el Ministerio de Justicia y Paz informó que los controles continuarán para salvaguardar el orden en la instalación, aunque hasta el momento no se han especificado sanciones disciplinarias ni cómo se obtuvieron los materiales.