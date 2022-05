Debanhi Escobar: qué estaba haciendo “El Jaguar” la noche de la desaparición de la joven

Este individuo salió a colación debido a la filtración de unos supuestos mensajes entre Debanhi y sus amigas, en los que mencionan que le tienen miedo y que es un sujeto peligroso.

Sin embargo, días después de convertirse en uno de los principales sospechosos de la muerte de la joven de 18 años, Gustavo Soto, nombre real del individuo, negó tener el apodo de “El Jaguar” e indicó no tener relación alguna con este caso.

Lea también: “Ofrezco mi vida para que esto cambie”: las emotivas palabras del padre de Debanhi Escobar ante la inseguridad que se vive en Nuevo León

“A mí no me apodan El Jaguar. Me relacionan en el caso de Debanhi Escobar. Ayúdenme a compartir este video”, expresó el joven en un video de TikTok.

Asimismo, el sujeto que había sido llamado “El Jaguar” compartió otro video en el que intentó demostrar que el 8 de abril, noche en la que Debanhi desapareció, él no estaba en México sino en Texas, Estados Unidos.

Lea más: “La matan ahogándola”: las revelaciones de Mhoni Vidente sobre el supuesto motivo de la muerte de Debanhi Escobar

Con estas imágenes, Gustavo Soto trató de demostrar su inocencia y convencer a los usuarios de redes sociales que él no tuvo nada que ver en el trágico caso de Debanhi, quien fue hallada sin vida dentro de una cisterna en un motel de Nuevo León.

“El Jaguar” compartió un total de ocho videos en los que se le ve con un amigo en una playa de Corpus Christi, Texas, y una transmisión en vivo realizada alrededor de las 22 horas.

Le puede interesar: Debanhi Escobar: las revelaciones en segunda autopsia al cuerpo de la joven

Añadido a esto, Gustavo Soto aseguró que durante la madrugada del 9 de abril, mientras Debanhi permanecía desaparecida, él estaba jugando póker con sus amigos.

“No sé cómo hacer para demostrar que yo no fui. Yo estaba en Corpus Christi, en las motos acuáticas ese día. Yo no me escondo de nadie. Sí tengo miedo de decir dónde estoy, pero aquí, en Texas, las armas son legales y traigo con qué defenderme”, confesó el sujeto que ha sido relacionado con la muerte de la joven.