“Dejas un vacío en mi corazón”: El mensaje de despedida del padre de Edy Gutiérrez, víctima del accidente de helicóptero en Los Ángeles

Edy Gutiérrez fue un guatemalteco de 29 años que falleció el pasado 15 de septiembre, luego de que un helicóptero de la cadena NBC4 y Telemundo 52 se estrellara en una calle de Los Ángeles mientras hacía una cobertura.

Tras conocerse la identidad del guatemalteco, varios de sus familiares han dado conmovedores mensajes en sus redes sociales, donde se despiden de Gutiérrez.

Uno de ellos fue el padre de Gutiérrez, quien utilizó una de las cuentas de su hijo en Facebook para despedirse de él en un mensaje.

"Hijo mío, mi corazón está destrozado, tu partida me duele mucho, cómo quisiera poder retroceder el tiempo y decirte que no viajes, pero sé que era parte de tu trabajo", dice el mensaje del padre de Gutiérrez.

"Hoy te vas a un lugar especial, el cual Dios tenía preparado para vos. Terminaste la carrera en esta tierra y llegaste a la meta. Te amaré por siempre, mi primogénito, mi primer hijo", continúa el mensaje.

En la publicación, el padre de Gutiérrez compartió fotografías de su hijo cuando era pequeño, así como otras fotos más recientes.

"Recuerdo cuando naciste y trajiste mucha felicidad a mi vida. Verte crecer, ser tu padre fue lo más lindo de este mundo. Ahora que partís a la eternidad, me dejas un vacío enorme en mi corazón", sigue el padre de Gutiérrez.

Otro mensaje en redes, en concreto, una publicación en la plataforma GoFundMe, fue de la prima de Gutiérrez, quien solicita ayuda para recaudar fondos para los gastos funerarios.

"Esta terrible e imprevista tragedia ha dejado un vacío imposible de llenar y un dolor inimaginable en toda nuestra familia", dijo Karla Padilla.

"Hemos creado esta campaña con el objetivo de recaudar para aliviar la carga financiera de sus padres y garantizar que podamos brindarle a Edy la despedida digna y respetuosa que se merece", indica el mensaje.

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